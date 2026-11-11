Adobe prezanton agjentët e inteligjencës artificiale që punojnë në prapavijë, me ndihmën e Google
Adobe ka prezantuar një sërë veçorish të reja të inteligjencës artificiale gjatë konferencës së saj Max, që po mbahet në Miami Beach, si dhe ka njoftuar zgjerimin e partneritetit me Google.
Ndër risitë më interesante janë agjentët e përhershëm të inteligjencës artificiale, të cilët do të integrohen në Firefly AI Assistant në fillim të vitit 2027, fillimisht në versionin beta, transmeton Telegrafi.
Këta agjentë do të jenë të përshtatur për procese të caktuara krijuese. Përdoruesit do të mund të zgjedhin një agjent të gatshëm, ta personalizojnë, t’i caktojnë një objektiv dhe ta shqyrtojnë planin e tij përpara se të nisë punën.
Pasi të aktivizohen, agjentët do të vazhdojnë të punojnë në prapavijë edhe kur përdoruesi nuk është duke e përdorur aplikacionin. Ata do të përcaktojnë vetë kur duhet t’i përsërisin detyrat, do të mësojnë preferencat e përdoruesit përmes komenteve dhe do të kërkojnë miratim kur të jetë e nevojshme të merret një vendim.
Adobe ka dhënë si shembull një projekt videoje që zgjat disa javë. Në këtë rast, agjenti mund të organizojë pamjet e pranuara, të largojë klipet e dyfishta dhe të identifikojë problemet e mundshme, si dridhjet e kamerës apo vështirësitë me audion, për t’i shqyrtuar më pas përdoruesi.
Përmes një paneli qendror në Firefly, përdoruesit do të mund të përcjellin ecurinë e punës dhe të miratojnë rezultatet e agjentit.
Firefly AI Assistant do të pajiset gjithashtu me funksionin Plan Mode, i cili mundëson shqyrtimin, ndryshimin dhe miratimin e planit përpara nisjes së punës. Përdoruesit do të kenë mundësi edhe ta lejojnë agjentin të vazhdojë në mënyrë autonome.
Një tjetër risi është Model Selector, që do të përfshijë opsionin Auto-Select. Gjithashtu, përdoruesit do të mund të përcaktojnë një herë formatet, ngjyrat, udhëzimet e markës, personazhet dhe produktet, në mënyrë që këto preferenca të zbatohen në të gjitha projektet e tyre.
Për sa i përket partneritetit me Google, Adobe ka bërë të ditur se Acrobat së shpejti do të jetë i disponueshëm në Google Workspace përmes Google Drive dhe Gmail.
Aplikacioni do të shfaqet si një opsion i sugjeruar, me mundësinë “Edit with” në pamjet paraprake të dokumenteve.
Adobe do të integrojë gjithashtu modelet e inteligjencës artificiale të Google në funksionet AI të Acrobat. Ndërkohë, do të zgjerojë lidhjet e saj në Gemini dhe Gemini Enterprise, duke përfshirë Acrobat dhe mjete të tjera krijuese, si dhe do t’i sjellë mjetet e veta krijuese në AI Mode të Google Search.
Klientët e Adobe tashmë mund të përdorin modele të Google si Gemini Omni, Veo dhe Nano Banana. Të dyja kompanitë kanë bërë të ditur se modelet më të fundit të Google për gjenerimin e imazheve dhe videove do të vazhdojnë të integrohen në Firefly, Photoshop, Premiere dhe Adobe Express.
Për më tepër, Adobe dhe Google DeepMind po shqyrtojnë mundësinë e zhvillimit të një modeli të personalizuar të Google për gjenerimin e imazheve në Photoshop. Kjo mund të mundësojë realizimin e ndryshimeve në imazhe pothuajse në kohë reale.
Megjithatë, as Adobe dhe as Google nuk kanë bërë të ditur se kur do të aktivizohen integrimet e reja mes platformave të tyre. /Telegrafi/
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