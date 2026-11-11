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Kosova

Dialogu me Serbinë, Sorensen zhvillon takim me Kurtin në Paris

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Dialogu me Serbinë, Sorensen zhvillon takim me Kurtin në Paris

Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen ka zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti në Paris, ku kanë diskutuar për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Përmes një postimi në platformën X, zyra e Përfaqësuesit të Posaçëm të BE-së për dialogun bëri të ditur se në takim është diskutuar për hapat e ardhshëm në procesin e dialogut dhe aspekte të ndryshme të normalizimit të marrëdhënieve.

“Me institucionet tashmë të konstituuara në Prishtinë, diskutuam për rrugën përpara në dialogun Beograd-Prishtinë dhe aspektet e ndryshme të procesit të normalizimit, të cilat kanë rëndësi për njerëzit në terren dhe për rajonin”, thuhet në njoftim.

Zyra e BE-së e cilësoi takimin si një shkëmbim të mirë të mendimeve, ndërsa theksoi rëndësinë e vazhdimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. /Telegrafi/

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