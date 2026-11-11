Hazen: Në çdo shkëmbim të Diamondbacks fokusi është hedhja, Arenado mund të kalojë në bazën e parë
Menaxheri i përgjithshëm i Arizona Diamondbacks, Mike Hazen, tha të martën, më 10 nëntor, nga Aria Resort and Casino në Las Vegas se në çdo shkëmbim që skuadra do të bëjë — përfshirë një marrëveshje të mundshme për Ketel Marte-n — fokusi do të jetë te hedhja, siç njofton Arizona Republic.
“I think we would have some pitching focus in everything we’re doing in trades… Young starters, optionable starters, depth starters”, tha Hazen gjatë takimeve të menaxherëve të përgjithshëm.
Hazen theksoi se fokusi te hedhja nuk do të jetë në kurriz të vlerës së marrëveshjes, por mbetet prioritet për Arizonën. Edhe një hedhës më i afirmuar mund të jetë opsion, pavarësisht se skuadra ka pesë startues të provuar që kthehen: Corbin Burnes, Eduardo Rodriguez, Merrill Kelly, Brandon Pfaadt dhe Ryne Nelson. Vitin e kaluar Arizona nisi sezonin me shtatë startues dhe e përfundoi me tre, ndaj Hazen nuk e përjashton shtimin e një tjetri.
Hazen pranoi gjithashtu se skuadra ka mbetur jashtë playoff-it tre sezonet e fundit dhe duhet të rimendojë pamjen e saj afatshkurtër e afatgjatë. Sipas tij, Arizona nuk është “një lojtar larg” asgjëje.
Një tjetër temë e bisedës së Hazen-it në Las Vegas ishte Nolan Arenado. Menaxheri i Arizonës ka folur me veteranin për kalimin në bazën e parë — jo vetëm pjesërisht. Sipas Hazen-it, ekziston një version ku Arenado luan kryesisht në bazën e parë dhe një tjetër ku luan në të dyja, në bazën e parë dhe në bazën e tretë. Arenado, nga ana e tij, ka thënë se do të bëjë gjithçka që i kërkohet.
Arenado mbush 36 vjeç në prill, ndërsa baza e tretë është fizikisht e rëndë për të. Ai vetë dëshiron të luajë edhe në bazën e parë, çka e bën kalimin një plan edhe fizik, jo vetëm taktik.
Fleksibiliteti i Arenado-s i hap Arizonës edhe një mundësi tjetër në treg: skuadra kërkon një goditës majtosh, dhe nëse veterani mund të luajë në bazën e parë, Diamondbacks mund të kërkojnë edhe një bazë të tretë majtoshe.
Nëse Marte shkëmbehet, zëvendësimi i tij nuk do të jetë automatik. Perspektiva Demetrio Crisantes, 22 vjeç, i cili në 2026 regjistroi .292/.377/.477 në 92 ndeshje në ligat e vogla, kryesisht në Double-A dhe Triple-A, nuk do të futet automatikisht si startues në bazën e dytë — ai duhet ta fitojë vendin.
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