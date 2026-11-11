Thomson Reuters njofton planin për riblerjen e aksioneve deri në 500 milionë dollarë
Kompania e përmbajtjes dhe teknologjisë mund të riblerë deri në 7 milionë aksione, rreth 1.6% e totalit, nga 13 nëntori 2026 deri më 12 nëntor 2027, ndërsa shqetësimet për kostot e inteligjencës artificiale rëndojnë mbi çmimin e aksioneve.
Thomson Reuters planifikon të riblerë deri në 500 milionë dollarë nga aksionet e veta, njoftoi të mërkurën kompania e përmbajtjes dhe teknologjisë, siç njofton Reuters, në një kohë kur shqetësimet për rritjen e kostove të inteligjencës artificiale po rëndojnë mbi çmimin e aksioneve të saj. Sipas planit, kompania mund të riblerë deri në 7 milionë aksione të zakonshme, rreth 1.6% e aksioneve të emetuara dhe në qarkullim, mes 13 nëntorit 2026 dhe 12 nëntorit 2027.
Blerjet do të bëhen në kuadër të një oferte të re normale të riblerjes (NCIB) të miratuar nga Bursa e Torontos; aksionet e riblera do të anulohen dhe blerjet mund të bëhen në tregun e hapur në Toronto, në Nasdaq dhe në sisteme të tjera tregtimi. Investitori kontrollues Woodbridge, që zotëron rreth 70% të kompanisë, planifikon të marrë pjesë proporcionalisht për ta ruajtur pjesën e tij, dhe Thomson Reuters do të lejohet t’i blejë aksione edhe Woodbridge-it nga 13 nëntori, sipas një përjashtimi të dhënë nga bursa.
Kompania raportoi të ardhura tremujore më të larta në fillim të këtij muaji, por aksionet e saj ranë, sepse disa investitorë shprehën shqetësim për ndikimin që shpenzimet më të mëdha për inteligjencën artificiale mund të kenë në fitim. Siç vë në dukje Reuters, Wall Street i ka ndëshkuar këtë sezon raportimesh aksionet nga firmat e softuerit deri te Alphabet dhe Amazon, nga frika se fatura në rritje e AI-së do t’u hajë fitimet kompanive; aksionet kanadeze të Thomson Reuters kanë rënë rreth 15% deri tani këtë vit.
Programi i ri pason atë të mëparshmin: në korrik kompania përfundoi një program të rishikuar riblerjeje prej 600 milionë dollarësh, duke riblerë gjithsej 6.2 milionë aksione. Thomson Reuters, kompania mëmë e agjencisë së lajmeve Reuters, i kishte 433.458.865 aksione të zakonshme të emetuara dhe në qarkullim më 31 tetor 2026.
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