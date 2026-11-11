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11 Nën 2026
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Ukraina

Sulmi rus në tregun e Chornomorskut vret të paktën tre persona dhe plagos tetë të tjerë

Forcat ruse goditën një treg të mbushur me njerëz në qendër të Chornomorskut, duke vrarë të paktën tre persona dhe duke plagosur tetë të tjerë.

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Sulmi rus në tregun e Chornomorskut vret të paktën tre persona dhe plagos tetë të tjerë
Tregu i dëmtuar në Chornomorsk pas sulmit rus, 11 nëntor 2026. Foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës (DSNS).

Forcat ruse goditën një treg në qendër të Chornomorskut, në rajonin e Odesës, më 11 nëntor, duke vrarë të paktën tre persona dhe duke plagosur tetë të tjerë, tha guvernatori Oleh Kiper, siç njofton The Kyiv Independent.

Një alarm për sulm ajror u dëgjua në rajon rreth orës 11 të mëngjesit me orën lokale, ndërsa Forca Ajrore e Ukrainës raportoi një dron me motor reaktiv që po drejtohej drejt Chornomorskut.

Autoritetet lokale nuk specifikuan nëse tregu u godit drejtpërdrejt nga droni, nga mbetjet që ranë, apo nga një lloj tjetër arme.

Në orën 12:30, Kiper tha se forcat ruse kishin goditur një vend në qendër të qytetit, në një kohë kur ai ishte i mbushur me njerëz. Sulmi dëmtoi gjithashtu ndërtesa banimi dhe makina në afërsi.

Rreth orës 13:00, Kiper raportoi një person të vrarë dhe të paktën 10 të tjerë të plagosur, nëntë prej të cilëve u shtruan në spital, katër në gjendje të rëndë. Dy persona të tjerë vdiqën më vonë në spital, duke e çuar numrin e të vrarëve në tre.

Kjo është hera e dytë në tri ditë që forcat ruse kanë shënjestruar Chornomorskun: më 9 nëntor ato goditën një ndërtesë banimi dykatëshe në qytet. Siç vëren The Kyiv Independent, kjo është një histori në zhvillim.

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