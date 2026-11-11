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Mali i Zi

Vuçiniq para Letonisë: Tani luajmë futboll më cilësor, kemi një grup që ka krijuar atmosferë familjare

Mali i Zi është një hap larg kalimit në rangun më të lartë të Ligës së Kombeve, por trajneri Mirko Vuçiniq kërkon kujdes para duelit të nesërm me Letoninë në Podgoricë.

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Vuçiniq para Letonisë: Tani luajmë futboll më cilësor, kemi një grup që ka krijuar atmosferë familjare
Futbollistët e Malit të Zi festojnë golin në Rigë (Foto: FSCG/Lob Sport)

Mali i Zi është një hap larg kalimit në rangun më të lartë të Ligës së Kombeve, por trajneri Mirko Vuçiniq kërkon kujdes para duelit të nesërm me Letoninë nën Goricë, në orën 20:45, siç njofton Reprezentacija.me. “Sokolët” duan një fitore të re dhe konfirmimin e vendit të parë në grup, ndërsa trajneri i tyre paralajmëron se nuk ka vend për relaksim.

Vuçiniq tha se ndeshjet e fituara paraprakisht janë më të vështirat dhe se lojtarët duhet të dalin në fushë me përqendrim, dëshirë, vullnet dhe luftë të madhe, sidomos për shkak të problemeve me realizimin e rasteve të shumta të krijuara.

Në fillim të tetorit, Mali i Zi fitoi në Rigë 2:1, me heroin e fitores Vasilije Adzhiq. Vuçiniq kujtoi se ndeshja u hap mirë me gol të shpejtë dhe u kontrollua deri në minutën e 80-të, kur Letonia shënoi për 2:1. Ai pret një ndeshje ndryshe në Podgoricë dhe paralajmëron se kundërshtarit nuk duhet t’i lejohet të zhvillojë lojën e tij dhe të kërcënojë nga kundërsulmet. Në takimin e djeshëm me lojtarët, trajneri u kishte shfaqur 30 situata të favorshme për gol pa shënuar asnjë, një luks që skuadra nuk mund t’ia lejojë vetes.

Ndeshja me Letoninë përkon me 15-vjetorin e play-off-it kundër Çekisë, kur Mali i Zi ishte pranë kualifikimit historik në Kampionatin Evropian dhe Vuçiniq ishte një nga lojtarët kryesorë. Sot, nga pankina, ai përpiqet të realizojë ëndrrën që i iku si futbollist.

Në mbyllje, Vuçiniq tha se tani skuadra luan futboll më cilësor. Më parë, sipas tij, skuadra varej nga një-dy lojtarë, ndërsa tani ka një kolektiv të mirë dhe një grup futbollistësh që kanë krijuar një atmosferë të mirë, praktikisht familjare, dhe ekipi përparon në çdo segment.

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