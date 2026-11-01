Afera Telekom: Milo Gjukanoviq pritet të dëgjohet të hënën para gjyqtarit hetues në Podgoricë
Sipas Pobjeda-s, ish-presidenti dhe ish-kryeministri i Malit të Zi do të merret në pyetje për dyshimet e korrupsionit në privatizimin e Telekomit në vitin 2005; javën tjetër dëgjohen edhe motra e tij Ana Gjukanoviq dhe tre persona të tjerë.
Ish-presidenti dhe ish-kryeministri i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, pritet të dëgjohet të hënën, më 2 nëntor, para gjyqtarit hetues të Gjykatës së Lartë në Podgoricë, në lidhje me dyshimet për korrupsion gjatë privatizimit të Telekomit në vitin 2005, siç njofton gazeta Pobjeda. Dëgjimi vjen edhe pse prokuroria malazeze më parë kishte vlerësuar se për këtë çështje ka ndodhur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.
Sipas raportimit të Pobjeda-s, gjatë javës së ardhshme janë parashikuar edhe dëgjimet e motrës së Gjukanoviqit, avokates Ana Gjukanoviq, të biznesmenit Veselin Baroviq, të ish-drejtorit të Telekomit Oleg Obradoviq dhe të Damjan Hostës, i cili kishte marrë pjesë në negociatat për shitjen e aksioneve të pakicës.
Dëgjimet i ka propozuar mbrojtësja e interesave pasurore dhe juridike të shtetit, Bojana Çiroviq, e cila kërkon që rrethanat e privatizimit të shqyrtohen edhe më tej, përfshirë dyshimet se përmes kontratave të konsulencës është fshehur pagesa e ryshfetit. Në padinë penale të organizatës MANS pretendohet se përmes këtyre kontratave janë paguar miliona euro të destinuara për mito.
Ish-drejtuesi i kompanisë Monet, Miodrag Ivanoviq, i tha Pobjeda-s se akuzat i duken të palogjikshme. Ai kujtoi se Magyar Telekom kishte ofruar 114 milionë euro për paketën shtetërore prej 51,12 për qind të aksioneve, rreth 15 deri në 16 milionë euro më shumë se ofertuesi i dytë. “Pse do të jepte dikush mito, nëse tashmë ka ofruar 15 apo 16 milionë më shumë se i dyti? Çfarë fiton me këtë?”, pyeti Ivanoviq.
Sipas shpjegimit të Ivanoviqit, investitori hungarez, pasi bleu paketën shtetërore, donte të arrinte të paktën dy të tretat e pronësisë në Telekom, por nuk ishte i gatshëm të paguante më shumë se 2,20 euro për aksionet shtesë, ndërsa aksionarët e pakicës — mes tyre qytetarë dhe fonde investimi — kërkonin 2,50 euro për aksion. Qeveria vendosi atëherë ta mbulojë nga buxheti i shtetit diferencën prej 30 centësh për aksion, për çka, sipas Ivanoviqit, u ndanë midis 2,7 dhe 2,8 milionë euro. “Qeveria vendosi të paguajë diferencën prej 30 centësh. Edhe sot do ta merrja të njëjtin vendim”, tha Ivanoviq për Pobjeda-n.
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