Jadrani i Herceg Novit përmbys Novi Beogradin në Beograd dhe fiton derbin 14:12
Vaterpolistët e Jadranit të Herceg Novit fituan 14:12 ndaj Novi Beogradit në derbin e xhiros së dhjetë të Ligës Rajonale Premier, me përmbysje në çerekun e fundit. Portieri Lazar Andriq bëri 16 pritje, ndërsa Strahinja Gojkoviq dhe Danil Merkulov shënuan nga katër gola.
Vaterpolistët e Jadranit të Herceg Novit shënuan një fitore të madhe në Beograd, duke mundur Novi Beogradin me rezultatin 14:12 në derbin e Ligës Rajonale Premier, siç njofton Radio Televizioni i Herceg Novit (RTHN). Skuadra malazeze fitoi ndaj një rivali të drejtpërdrejtë dhe, sipas RTHN-së, konfirmoi ambiciet serioze në luftën për kreun e tabelës.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë: çerekun e parë e fituan vendasit, ndërsa në të dytin epërsia ndryshoi disa herë. Me golat e Danil Merkulovit dhe një seri goditjesh të sakta, Jadrani kaloi në epërsi 7:5, por Novi Beogradi e barazoi rezultatin deri në pushim, raporton RTHN.
Periudha e tretë u takoi vendasve, të cilët hynë në tetë minutat e fundit me epërsi minimale. Atëherë erdhi përmbysja e malazezëve: golat e Gjurikut dhe të Strahinja Gojkoviqit e çuan Jadranin në 12:10, ndërsa, siç njofton RTHN, lëvizjet e mira në mbrojtje dhe golat e Merkulovit dhe Matijasheviqit e vulosën fitoren në fund.
Në portën e Jadranit shkëlqeu Lazar Andriq me plot 16 pritje, ndërsa shënuesit më efikasë ishin Strahinja Gojkoviq dhe Danil Merkulov me nga katër gola. Në listën e shënuesve, sipas RTHN-së, u futën edhe Ukropina, Stupar, Matijasheviq, Gjuriku dhe Radoviq.
Me këtë fitore, skuadra e Herceg Novit arriti në 24 pikë dhe iu afrua plotësisht kreut të tabelës. Në ndeshjet e tjera të xhiros me pjesëmarrjen e klubeve malazeze, Budva fitoi në pishinën e vet ndaj Naishit 17:15, ndërsa Primoraci i Kotorrit u mund në shtëpi nga Radniçki me rezultatin 11:15, njofton RTHN.
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