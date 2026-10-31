Buduçnosti reagon pas Trentos: mund Borcin e Çaçakut 105:72 në Ligën ABA
Podgoricasit regjistruan fitoren e katërt në Grupin A të Ligës ABA, me Fleçer Megin më efikasin me 22 pikë dhe shtatë treshe, para vetëm 550 shikuesve në sallën "Moraça".
Basketbollistët e Buduçnost Volit fituan bindshëm 105:72 ndaj Borcit të Çaçakut në sallën “Moraça” të Podgoricës, në xhiron e gjashtë të Ligës ABA, siç njofton CG Sport. Me këtë fitore, podgoricasit arritën suksesin e katërt në Grupin A, ku tani kanë bilanc 4-1.
Skuadra e trajnerit Andrej Zhakell reagoi kështu në mënyrën më të mirë pas humbjes dramatike nga Trento në Eurokup, ku pësoi një treshe praktikisht me zhurmën e sirenës, sipas raportimit të CG Sport. Vendasit e nisën ndeshjen fort, me treshet e Fleçer Megit, ndërsa Borci u afrua në çerekun e dytë, por Xhastin Smithi refuzoi me zgjidhje të qeta naletin e mysafirëve dhe Buduçnosti shkoi në pushim me epërsi 56:43.
Në vazhdim u dallua Ajverson Molinar, epërsia e vendasve arriti deri në 19 pikë dhe në çerekun e fundit u hy me rezultatin e sigurt 73:56, siç njofton CG Sport. Çereku përmbyllës kaloi në dominim të plotë të podgoricasve, me epërsi që arriti deri në 35 pikë.
Më efikasi te fituesit ishte Fleçer Megi me 22 pikë dhe shtatë treshe të shënuara, ndërsa Stefan Gjorgjeviq shtoi 19 pikë, Oleksandr Kovliar 17 pikë me pesë asistime dhe katër topa të vjedhur, kurse Xhastin Smithi dhe Ajverson Molinar shënuan nga 16 pikë, sipas CG Sport. Pavarësisht fitores bindëse, në tribunat e “Moraçës” ishin, sipas statistikës zyrtare, vetëm 550 shikues. Buduçnostin e pret tani një sfidë më e rëndë: të martën, më 3 nëntor, në Podgoricë vjen Chemnitz-i gjerman, në ndeshjen e rëndësishme të xhiros së gjashtë të Eurokupit.
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