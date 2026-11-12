AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.11.2026
DUBLIN (Irlandë) – Samiti i Komunitetit Politik Evropian.
KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e mandatit të misionit të OKB-së në Republikën Qendrore Afrikane.
KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e mandatit të Forcës së Përkohshme të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për Abyei.
KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e sanksioneve në lidhje me Jemenin.
KOPENHAGË (Danimarkë) – Leximi i parë në Parlamentin Danez i Marrëveshjes së Groenlandës për Ratifikimin.
PARIS (Francë) – OECD paraqet raportin e saj mbi perspektivën e migrimit ndërkombëtar.
GJENEVË (Zvicër) – Konferencë për shtyp e OBSH-së mbi tuberkulozin.
LAS VEGAS (SHBA) – Ceremonia e 26-të e Çmimeve Latine Grammy.
DUBAI (Emiratet e Bashkuara Arabe) – Hapja e një dege të re të kabaresë pariziane ”Crazy Horse”.
GUATEMALË (Guatemalë) – Kthimi i hirit të laureatit të çmimit Nobel në Letërsi Miguel Angel Asturias, i cili vdiq në vitin 1974 dhe u varros më parë në Paris./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.