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12 Nën 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.11.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.11.2026

DUBLIN (Irlandë) – Samiti i Komunitetit Politik Evropian.

KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e mandatit të misionit të OKB-së në Republikën Qendrore Afrikane.

KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e mandatit të Forcës së Përkohshme të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara për Abyei.

KOMBET E BASHKUARA (SHBA) – Këshilli i Sigurimit i OKB-së voton për rinovimin e sanksioneve në lidhje me Jemenin.

KOPENHAGË (Danimarkë) – Leximi i parë në Parlamentin Danez i Marrëveshjes së Groenlandës për Ratifikimin.

PARIS (Francë) – OECD paraqet raportin e saj mbi perspektivën e migrimit ndërkombëtar.

GJENEVË (Zvicër) – Konferencë për shtyp e OBSH-së mbi tuberkulozin.

LAS VEGAS (SHBA) – Ceremonia e 26-të e Çmimeve Latine Grammy.

DUBAI (Emiratet e Bashkuara Arabe) – Hapja e një dege të re të kabaresë pariziane ”Crazy Horse”.

GUATEMALË (Guatemalë) – Kthimi i hirit të laureatit të çmimit Nobel në Letërsi Miguel Angel Asturias, i cili vdiq në vitin 1974 dhe u varros më parë në Paris./ a.jor.

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