CF Montréal mbetet edhe pa trajner: Eullaffroy nuk kthehet, klubi në shitje mund edhe të zhvendoset
CF Montréal është në kërkim të një pronari të ri — dhe të një trajneri të ri. Siç njofton The Canadian Press në raportin e publikuar të mërkurën, Luca Saputo, drejtori menaxhues i rekrutimit dhe metodologjisë sportive të klubit, njoftoi se trajneri i përkohshëm Philippe Eullaffroy nuk do të kthehet si trajner i ekipit të parë sezonin e ardhshëm, por do të ndryshojë rol brenda organizatës.
Eullaffroy kishte marrë drejtimin në prill, pas shkarkimit të Marco Donadel, kur Montreali e kishte hapur sezonin me gjashtë humbje në shtatë ndeshje. Pjesa tjetër e sezonit nuk shkoi shumë më mirë: CF Montréal e mbylli në vendin e fundit të Konferencës Lindore, me gjashtë fitore, 20 humbje dhe tetë barazime, për gjithsej 26 pikë — totali më i ulët i klubit që nga hyrja në MLS në vitin 2012. Me këtë vendim, Eullaffroy bëhet trajneri i katërt që humb postin pas mbylljes së sezonit të rregullt, pas Pascal Jansen te New York City FC, Raphael Wicky te Sporting Kansas City dhe Robin Fraser te Toronto FC.
Njoftimi për trajnerin vjen vetëm dy ditë pasi Joey Saputo, babai i Lucës, njoftoi se klubi që ai themeloi në vitin 1992 si Montreal Impact është nxjerrë në shitje. Siç thekson The Canadian Press, Joey Saputo tha se do të preferonte ta mbante ekipin në Montreal, por e bëri të qartë se CF Montréal mund edhe të zhvendoset, nëse nuk gjendet një blerës i përshtatshëm vendas për klubin, të cilin revista Forbes e vlerësoi 440 milionë dollarë në shkurt. Derisa shitja të përfundojë, familja Saputo do të vazhdojë ta drejtojë ekipin, me Lucën dhe vëllain e tij Simone në rolet e tyre drejtuese në operacionet sportive.
“Është shumë emocionale. Klubi ka qenë pjesë e jetës sime që kur linda”, tha Luca Saputo të mërkurën, në një videokonferencë nga takimet e Bordit të Guvernatorëve të MLS-së në Florida. “Do të ishte jashtëzakonisht e trishtueshme ta shihja klubin të largohej, por vërtet nuk po mendoj për këtë. Në përditshmëri asgjë nuk ndryshon. Ne jemi tashmë gati për sezonin e ardhshëm.”
Sfidat, megjithatë, janë të mëdha. Përveç gjetjes së trajnerit dhe pronarit të ri, klubi duhet të tërheqë lojtarë ndërsa është në shitje — por Luca Saputo solli shembullin e Vancouver Whitecaps, që nën rrethana të ngjashme firmosi me yllin gjerman Thomas Müller. “Vetëm se një klub është në shitje, nuk do të thotë se nuk mund të kemi sukses apo lojtarë të mëdhenj”, tha ai. Montreali përballet edhe me një kalendar të vështirë në sezonin sprint 2027: vetëm gjashtë nga 14 ndeshjet do t’i luajë në Stade Saputo, sezonin e hap më 21 shkurt në Charlotte dhe nis me gjashtë ndeshje radhazi jashtë fushe, përfshirë një ndeshje në fushë neutrale ndaj D.C. United në Miami. Stade Saputo nuk është i përshtatur për dimër, ndërsa rinovimet në Stadiumin Olimpik janë ende vite larg përfundimit, në kohën kur MLS kalon në kalendarin dimëror për sezonin 2027-28.
Montreali bëhet kështu klubi i dytë kanadez i MLS-së që del në treg, pas Vancouverit. Pavarësisht mungesës së suksesit në fushë në dekadën e fundit, klubi ka zhvilluar talentë kanadezë përmes akademisë dhe ekipit të parë — mes tyre gjashtë anëtarë të listës së Kanadasë në Botërorin e verës së kaluar: portieri Maxime Crépeau, mbrojtësit Alistair Johnston dhe Joel Waterman, si dhe mesfushorët Mathieu Choinière, Ismaël Koné dhe Nathan Saliba. Edhe kapiteni i rivalit Toronto FC, Jonathan Osorio, tha se do të ishte turp nëse ekipi largohej nga Montreali. Ndër emrat e përfolur nga tifozët vendas si blerës i mundshëm është pronari i Montreal Canadiens, Geoff Molson, i cili tha se çështjen do ta shikojë, por se është ende dita e parë; ndërsa kryeministri i Quebec-ut, Paul St-Pierre Plamondon, tha se qeveria provinciale nuk do ta subvencionojë klubin, pa e mbyllur derën për ndihmë në ndonjë formë tjetër.
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