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Keçmanoviç ndalet në raundin e 16-shes në Stokholm, Rune e mund pas përmbysjes në tre sete

· 1 min lexim
Keçmanoviç ndalet në raundin e 16-shes në Stokholm, Rune e mund pas përmbysjes në tre sete
Miomir Keçmanoviç. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Tenisti serb Miomir Keçmanoviç nuk arriti të kualifikohet në çerekfinalen e turneut të Stokholmit, pasi humbi ndaj danezit Holger Rune pas tre setesh, me rezultat 6:2, 1:6, 4:6, siç njofton Danas, duke iu referuar agjencisë Beta.

Keçmanoviç, tenisti i 64-të i botës, e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë: me dy brejkë në setin e parë kaloi në epërsi dhe e mbylli atë pjesë loje me 6:2. Por Rune reagoi në vazhdim, ia mori dy herë shërbimin tenistit serb dhe e barazoi ndeshjen duke e fituar setin e dytë me 6:1.

Seti vendimtar ishte më i ekuilibruari. Danezi kaloi shpejt në epërsi 2:0, por Keçmanoviç fitoi tri gejme radhazi dhe përmbysi rezultatin në 3:2. Më pas të dy tenistët i mbanin shërbimet e tyre, deri në gejmin e nëntë, kur Rune bëri brejkun vendimtar për 5:4 dhe në gejmin pasardhës, me pikën e parë të ndeshjes, e mbylli takimin pas një ore e 25 minutash lojë.

Në çerekfinale, Rune do të përballet me kokën e parë të turneut, amerikanin Taylor Fritz, i cili në raundin e 16-shes mundi britanikun Cameron Norrie me 7:5, 6:3.

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