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Sporti

Euroliga: Parisi, fitore e çmendur përballë Fenerbahçes

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Euroliga: Parisi, fitore e çmendur përballë Fenerbahçes

Një natë e egër në Accor Arena pa Parisin të mposhtë Fenerbahçen me rezultatin 111-109 në një kohë shtesë emocionuese. Një seri 10-0 i dha Parisit kontrollin e hershëm dhe epërsia arriti në 15 pikë në çerekun e dytë.

Feneri u rikuperua për të kaluar në epërsi pas një suksesi 2-13 dhe një çereku të katërt të ngushtë që përfundoi me një finalizimin dramatik të Wade Baldwin, duke sjellë kohën shtesë. Një periudhë shtesë e jashtëzakonshme pa trepikësha të shkëmbyer, përpara se Nadir Hifi të vendoste fatin e ndeshjes.

Frank Ntilikina udhëhoqi Parisin me 22 pikë, ndërsa TJ Ëarren shtoi 19. Talen Horton-Tucker ishte frymëzues për Fenerin me një rekord personal prej 32 pikësh, ndërsa Baldëin i shënoi të gjitha 22 pikët e tij pas pjesës së parë.

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