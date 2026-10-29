Air France zgjat pezullimin e fluturimeve për në Riad deri më 12 dhjetor dhe për në Dubai deri më 7 nëntor
Kompania franceze përditësoi njoftimin e saj më 29 tetor, duke përmendur situatën në zhvillim të sigurisë në Lindjen e Mesme. Pasagjerët e prekur po kontaktohen një nga një dhe mund ta shtyjnë ose ta anulojnë udhëtimin pa pagesë.
Air France ka zgjatur pezullimin e fluturimeve të saj për në Arabinë Saudite dhe Emiratet, ndërsa situata e sigurisë në Lindjen e Mesme vazhdon të përkeqësohet për shkak të luftës SHBA–Iran. Sipas njoftimit zyrtar të kompanisë, të përditësuar më 29 tetor në orën 13:30 sipas orës së Parisit, fluturimet nga dhe për në Riad mbeten të pezulluara deri më 12 dhjetor 2026 përfshirëse, ndërsa fluturimet nga dhe për në Dubai mbeten të pezulluara deri më 7 nëntor 2026 përfshirëse, siç njofton Air France.
Kompania thotë se po e ndjek situatën në Lindjen e Afërt dhe të Mesme në kohë reale dhe se pasagjerët e prekur po kontaktohen një nga një. Siguria e pasagjerëve dhe e ekuipazheve mbetet “përparësia absolute” e saj.
Pasagjerët me udhëtime nga ose për në Dubai apo Riad përpara 31 dhjetorit 2026 mund ta shtyjnë udhëtimin pa pagesë, në të njëjtën klasë, deri më 28 shkurt 2027, ose ta anulojnë dhe të marrin një kupon të vlefshëm për një vit në Air France, KLM dhe Delta Air Lines.
Siç njofton Al Jazeera, duke cituar Reuters-in, sulmet e Huthi-ve kanë lënë në tokë pothuajse nëntë në dhjetë fluturime të planifikuara në aeroportin e Riadit, dhe pezullimet e linjave evropiane drejt Gjirit janë zgjatur javë pas jave që nga eskalimi.
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