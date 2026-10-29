CENTCOM mohon pretendimin e Iranit për kapjen e dronit amerikan MQM-170 pranë Hormuzit
Ushtria amerikane e quajti të rremë raportin e televizionit shtetëror iranian se Garda Revolucionare kapi të paprekur një dron zbulimi MQM-170 pranë Ngushticës së Hormuzit. Zëdhënësi i CENTCOM-it, Tim Hawkins, tha se Garda "ka gënjyer vazhdimisht" javët dhe muajt e fundit.
Ushtria amerikane mohoi të enjten pretendimin e Iranit se kishte marrë kontrollin e një droni amerikan zbulimi dhe e kishte kapur atë të paprekur pranë Ngushticës së Hormuzit, siç njofton Associated Press.
Sipas televizionit shtetëror iranian, Garda Revolucionare Islamike (IRGC), në një operacion të luftës elektronike, kishte zbuluar dhe identifikuar dronin MQM-170 Outlaw, kishte marrë kontrollin e sistemeve të tij dhe e kishte ulur në territorin iranian. Televizioni nuk bëri të ditur se kur pretendohet të jetë kapur droni.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se raporti është i rremë. “Në javët dhe muajt e fundit, IRGC ka gënjyer vazhdimisht nga dëshpërimi, dhe sot nuk është ndryshe”, tha zëdhënësi i CENTCOM-it, Tim Hawkins, në një deklaratë me email, pa dhënë detaje të tjera.
Irani kishte bërë një pretendim të ngjashëm edhe në vitin 2011, kur dy vendet nuk ishin në luftë: Teherani tha atëherë se kishte rrëzuar një dron RQ-170 Sentinel me një “pritë elektronike”, ndërsa zyrtarët amerikanë thanë se droni kishte pësuar defekt.
Pretendimi iranian u publikua më herët gjatë ditës së enjte dhe mbetet i pavërtetuar në mënyrë të pavarur; mohimi i CENTCOM-it është reagimi i parë zyrtar amerikan ndaj tij.
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