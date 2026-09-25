Aksident i rëndë në aksin Elbasan-Peqin! Përplasen dy automjete, tre të plagosur
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në aksin Elbasan-Peqin këtë të premte, ku janë përplasur dy automjete, një “Mercedes-Benz” dhe një “Audi A3”.
Sipas informacioneve të para, tre persona kanë mbetur të plagosur, një grua dhe dy burra.
Shkaqet e aksidentit nuk dihen ende, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, shërbimi zjarrfikës dhe autoambulancat.
Ndërkohë, të plagosurit po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.
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