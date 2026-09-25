Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,712 ▲0.1%
DOW 51,501 ▲0.29%
NASDAQ 26,958 ▲0.07%
NAFTA 94.01 ▼0.63%
ARI 4,305 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,765 ▼ -0.01% ETH $2,687 ▲ +1.03% XRP $1.5773 ▲ +5.3% SOL $119.7700 ▲ +4.44%
S&P 500 7,712 ▲0.1 % DOW 51,501 ▲0.29 % NASDAQ 26,958 ▲0.07 % NAFTA 94.01 ▼0.63 % ARI 4,305 ▲0.16 % S&P 500 7,712 ▲0.1 % DOW 51,501 ▲0.29 % NASDAQ 26,958 ▲0.07 % NAFTA 94.01 ▼0.63 % ARI 4,305 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
“Sistemi demokratik i Shqipërisë po ndërton imunitetin e vet”, Rama: Dikur korrupsioni ishte kudo, sot luftohet çdo ditë Bilanci i sulmeve ruse ndaj Kievit rëndohet: 5 të vrarë, përfshirë një 14-vjeçar, dhe 39 të plagosur Ekskluzive: Shumica e kompanive që furnizojnë dronët rusë Molniya nuk janë nën sanksione, tregon hulumtimi i ri Von der Leyen nis turin ballkanik nga Tirana, BE pritet të mbështesë mbylljen e negociatave të Shqipërisë në 2027 Kurti: Bllokada në Kuvend nuk i dështon reformat, por humbin mjetet nga Plani i Rritjes
Menu
Kronika

Aksident në aksin Lezhë-Shkodër, furgoni me mësues përplaset me një taksi! Tre të plagosur (VIDEO)

· 1 min lexim

Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e kësaj të premteje në aksin Lezhë-Shkodër, pranë kryqëzimit të Blinishtit. Në aksident mësohet se janë përfshirë një taksi dhe një furgoni që transportonte mësues.

Nga aksidenti kanë mbetur të plagosura dy gra dhe një vajzë. Të plagosurat janë transportuar në spital, ku kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas të dhënave paraprake, të treja janë jashtë rrezikut për jetën.

Nga të dhënat e para dyshohet se furgoni me mësues po dilte në superstradë në momentin kur është përplasur me taksinë. Rrethanat e sakta të aksidentit pritet të përcaktohen gjatë hetimit.

Në vendngjarje ka mbërritur policia, e cila ka nisur hetimet për të përcaktuar dinamikën e aksidentit. Po verifikohen rrethanat dhe shkaqet që çuan në përplasjen e dy mjeteve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu