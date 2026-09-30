Aksident zinxhir me 14 mjete në autostradën Šimanovci–Pećinci, 7 të plagosur në spital
Një aksident zinxhir me 14 automjete ndodhi këtë mëngjes para orës 10:00 në autostradën mes Šimanovci dhe Pećinci, në drejtim të Beogradit; të paktën 7 persona u transportuan në një spital të Beogradit, ndërkohë që shkaqet mbeten të panjohura.
Një aksident i rëndë zinxhir me 14 automjete ndodhi këtë mëngjes para orës 10:00 në autostradën mes Šimanovci dhe Pećinci, në drejtim të Beogradit, siç njofton gazeta Danas. Të paktën 7 persona u transportuan në një spital të Beogradit.
Aksidentin e ka konfirmuar Drejtoria e Policisë së Sremska Mitrovicës, ndërsa në vendngjarje kanë dalë policia dhe ekipet e emergjencës, sipas raportimit të portalit regionalnevesti.rs, i cili citon agjencinë Tanjug.
Shkaqet e aksidentit janë ende të panjohura dhe hetimet janë në zhvillim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.