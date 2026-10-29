Aksidenti hekurudhor në Spanjë me 68 viktima ndërlikon fushatën e kryeministrit Pedro Sanchez për t’u rizgjedhur
Aksidenti tragjik hekurudhor në Spanjë, ku humbën jetën 68 persona, ka shtuar presionin politik mbi kryeministrin Pedro Sánchez, në një moment të rëndësishëm përpara zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Ngjarja e së mërkurës pranë Toledos ka rikthyer në qendër të debatit publik sigurinë e transportit hekurudhor dhe menaxhimin e shërbimeve publike nga qeveria spanjolle. Tragjedia vjen pas një viti të shoqëruar me kriza të njëpasnjëshme, përfshirë një tjetër aksident vdekjeprurës hekurudhor në Adamuz në janar dhe krizën e migracionit në Ceuta në korrik.
Pas aksidentit, partitë kryesore politike pezulluan aktivitetet e tyre parazgjedhore, me përjashtim të partisë së ekstremit të djathtë Vox. Megjithatë, përplasjet politike nuk kanë munguar, ndërsa opozita ka kërkuar përgjegjësi për ngjarjen.
Partia Popullore ka vënë në pikëpyetje mënyrën se si qeveria ka menaxhuar rrjetin hekurudhor. Ndërkohë, Vox ka paraqitur një padi penale për vrasje kundër ministrit të Transportit, Óscar Puente, ndërsa Frente Amplio ka kërkuar që ai të paraqitet në Parlament për të dhënë shpjegime mbi rrethanat e aksidentit.
Deri më tani, hetimet nuk kanë përcaktuar përfundimisht shkaqet e përplasjes. Autoritetet po shqyrtojnë mundësinë e problemeve teknike, gabimeve njerëzore apo mangësive në koordinim.
Ndërsa hetuesit po përpiqen të rindërtojnë zinxhirin e ngjarjeve që çuan në tragjedi, debati politik është përqendruar te përgjegjësitë institucionale dhe mënyra se si qeveria do të përballet me pasojat.
Aksidenti pritet të mbetet një nga çështjet kryesore të debatit publik në Spanjë, ndërsa siguria hekurudhore dhe funksionimi i shërbimeve publike janë vënë nën një vëmendje të shtuar në prag të zgjedhjeve.
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