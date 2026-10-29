Makinat kineze i kalojnë makinat japoneze në Evropë për herë të parë
Markat kineze të makinave i tejkaluan ato japoneze për herë të parë në pjesën e tregut në Evropë në bazë tremujore – duke kapur 12.7% krahasuar me 11.9% për kompanitë japoneze – ndërsa forcojnë praninë e tyre me një gamë të gjerë modelesh, pajisje të pasura dhe çmime konkurruese, sipas një raporti të Bloomberg që citon të dhëna nga firma kërkimore Dataforce.
Në shtator 2026, pjesa e markave kineze arriti në 14.5%, një nivel rekord, sipas të dhënave të disponueshme. Regjistrimet e makinave kineze pothuajse u dyfishuan krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Pesë vjet më parë, markat kineze përbënin vetëm rreth 1% të shitjeve në tregun evropian.
BYD ka zgjeruar praninë e saj në Evropë me modele tërësisht elektrike dhe hibride plug-in. Regjistrimet e saj në BE u rritën me 152.9% në katër muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2025. Përkatësisht, regjistrimet e modeleve Chery në BE u rritën me 267.1% në të njëjtën periudhë, ndërsa Jaecoo 7 pati një performancë veçanërisht të mirë në tregun britanik. Prania e MG, e cila i përket grupit kinez SAIC, është gjithashtu e rëndësishme. Regjistrimet e SAIC në BE u rritën me 10.4% në katër muajt e parë të vitit 2026.
Një nga faktorët që shpjegon rritjen e shpejtë të prodhuesve kinezë është zgjerimi i gamës së modeleve të tyre hibride. Rritja e shitjeve nuk është vetëm për shkak të makinave tërësisht elektrike, por edhe të hibrideve, të cilat kontribuojnë ndjeshëm në forcimin e pranisë së tyre në treg.
Çmimet gjithashtu luajnë një rol vendimtar. Kompanitë kineze ofrojnë modele me pajisje të pasura me çmime konkurruese. Sipas të dhënave të cituara nga Reuters, disa makina kineze kushtojnë deri në 10,000 euro më pak se modelet ekuivalente evropiane në vitin 2025.
Ndërkohë, disa prodhues kinezë të makinave po investojnë në prodhim në Evropë, duke kërkuar të ulin barrën e tarifave. BYD po ndërton një fabrikë në Hungari, ndërsa Chery planifikon të fillojë prodhimin në Spanjë. Leapmotor ka filluar tashmë prodhimin e modelit B10 në Zaragoza.
Kompanive japoneze u deshën dekada për të fituar një pikëmbështetje të fortë në tregun evropian. Në të kundërt, markat kineze kanë arritur t’i afrohen dhe tani ta tejkalojnë pjesën e kompanive japoneze në një periudhë shumë më të shkurtër kohore.
Shifrat pasqyrojnë ndryshimin e ekuilibrit në tregun evropian të makinave. Prodhuesit evropianë të makinave ende ruajnë pozicionin e tyre dominues, por kompanitë kineze po fitojnë vazhdimisht terren, duke rritur pjesën e tyre dhe duke intensifikuar konkurrencën, duke ushtruar presion më të madh si mbi prodhuesit evropianë, ashtu edhe mbi ata japonezë dhe koreano-jugorë.
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