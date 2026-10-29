Sherr masiv në Parlamentin armen, deputetët zihen me grushte (VIDEO)
Ligjvënësit nga partia në pushtet dhe opozita në parlamentin e Armenisë u përleshën gjatë seancës së së enjtes, duke shkëmbyer grushte, duke hedhur karrige dhe duke përmbysur tavolina, dhe disa ligjvënës u plagosën. Për shkak të incidentit, shërbimet e sigurisë parlamentare ndërhynë dhe një ambulancë u thirr në ndërtesën e kuvendit.
Pati një konflikt midis përfaqësuesve të partisë në pushtet Kontrata Civile, të udhëhequr nga kryeministri Nikola Pashinyan, dhe grupit parlamentar të opozitës Armenia e Fortë. Kjo është përplasja e dytë e dhunshme midis përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në parlamentin armen në më pak se një muaj.
Sipas videove të publikuara nga seanca, deputetët shtynë dhe grushtuan njëri-tjetrin, ndërsa të tjerë u përpoqën t’i ndanin. Nënkryetari i Parlamentit Vahagn Aleksanyan u pa duke hedhur një karrige drejt deputetëve të opozitës, ndërsa deputeti i partisë në pushtet Taron Chahoyan i hodhi ujë deputetit të opozitës Garnik Davtyan.
Ndërsa konflikti u përhap në të gjithë sallën, disa deputetë përfunduan në sallë dhe situata u përshkallëzua në një masë të tillë saqë siguria u detyrua të reagonte, raportojnë mediat lokale.
Konflikti nisi gjatë diskutimit rreth emërimit.
Incidenti ndodhi gjatë një diskutimi mbi emërimin në një pozicion në Dhomën e Auditimit, një institucion që mbikëqyr shpenzimet publike.
Konflikti filloi kur Chahoyan, duke iu përgjigjur akuzave të opozitës për korrupsion, përmendi familjen e Narek Karapetyan, kreut të grupit parlamentar Armenia e Fortë.
Chahoyan iu referua deklaratës së mëparshme të të afërmit të Karapetyanit në lidhje me krijimin e një ministrie të posaçme për gratë dhe kritikoi faktin që ai nuk kërkoi falje për atë deklaratë.
🇦🇲 An Armenian parliament session turned into a brawl between deputies Lawmakers in Armenia engaged in an all-out brawl in the middle of a parliamentary session between representatives of the ruling party and the opposition. MPs even threw a chair at each other. https://t.co/qK96k3accn
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.