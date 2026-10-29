Papastavrou nga Luksemburgu: Duhet fleksibilitet tani për masa që ulin koston e energjisë për familjet dhe bizneset
Ministri grek i Mjedisit dhe Energjisë, Stavros Papastavrou, kërkoi në Këshillin e Ministrave të Energjisë të BE-së përdorimin e klauzolës së shpëtimit për masa të menjëhershme mbështetëse dhe njoftoi se do t'i informojë homologët për ndërliqjen elektrike Greqi–Qipro.
Ministri grek i Mjedisit dhe Energjisë, Stavros Papastavrou, theksoi nevojën për të përdorur fleksibilitetin që ofron klauzola e shpëtimit, në mënyrë që të zbatohen masa të menjëhershme, të synuara dhe të përkohshme për uljen e kostos së energjisë për familjet dhe bizneset, duke folur gjatë mbërritjes në Këshillin e Ministrave të Energjisë të Bashkimit Evropian në Luksemburg, siç njofton Business Daily.
“Pozicioni i Greqisë është i qartë: na duhet fleksibiliteti i nevojshëm në kuadër të klauzolës së shpëtimit për të marrë tani masa të synuara dhe të përkohshme mbështetjeje, masa që do të ulin koston e energjisë për familjet dhe bizneset dhe kështu do t’i mbështesin realisht qytetarët”, deklaroi Papastavrou.
Në agjendën e Këshillit janë gjithashtu rregullorja për sigurimin e energjisë elektrike të përballueshme, siguria energjetike për dimrin 2026–2027, tarifat e rrjeteve dhe objektivat evropiane të energjisë pas vitit 2030, me theks te efiçenca energjetike, elektrifikimi, ndërlidhjet, fleksibiliteti dhe magazinimi.
Ministri njoftoi se do t’i informojë homologët evropianë për ecurinë e ndërlidhjes elektrike Greqi–Qipro dhe hapat e ardhshëm për realizimin e projektit, duke theksuar se duhet ndërtuar një Bashkim Energjetik që përfshin të gjitha shtetet anëtare dhe sjell përfitime të prekshme për të gjithë qytetarët.
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