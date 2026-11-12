Aksion policor në Vlorë, FNSH dhe strukturat e Krimeve kontrolle në Çole, Transballkanike dhe Ujë i Ftohtë
Kontrollet u përqendruan te automjetet dhe personat e dyshimtë, me fokus personat e shpallur në kërkim dhe armëmbajtjen pa leje.
Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH), në bashkëpunim me strukturat e Krimeve, zhvilluan kontrolle të shtuara në disa zona të Vlorës, siç njofton BalkanWeb. Aksioni u përqendrua në lagjen Çole, në zonën e Transballkanikes dhe në Ujin e Ftohtë, ku u kontrolluan automjete dhe persona të dyshimtë.
Sipas njoftimit, kontrollet u shtrinë edhe në ambiente të ndryshme të qytetit, me fokus verifikimin e personave të shpallur në kërkim, evidentimin e armëmbajtjes pa leje dhe identifikimin e personave të dyshuar për veprimtari kriminale.
Aksioni paraqitet në kuadër të masave për rritjen e sigurisë dhe parandalimin e veprimtarive kriminale në qytetin bregdetar. Artikulli nuk raporton arrestime, shifra apo emra të personave të kontrolluar.
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