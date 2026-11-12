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Politika

Lirohet nga detyra zëvendësministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Endrit Hoxha

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Lirohet nga detyra zëvendësministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Endrit Hoxha

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për lirimin nga detyra të zëvendësministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Endrit Hoxha.

Sipas aktit zyrtar, vendimi është marrë “me propozimin e Kryeministrit”, në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”.

Në njoftim bëhet me dije se ky vendim “hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në ‘Fletoren zyrtare’”.

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