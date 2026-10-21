Aksionet aziatike rriten të mërkurën pas fitimeve në Wall Street: Kospi kërcen 4%, Nikkei 1,3%
Tregjet e Azi-Paqësorit u rimëkëmbën në hapjen e së mërkurës, të mbështetura nga fitimet në Wall Street dhe rezultatet e forta të kompanive, ndërsa nafta Brent u rikthye mbi 110 dollarë për fuçi
Aksionet aziatike u rritën dhe bonot u stabilizuan në fillim të tregtimit të së mërkurës, pas fitimit të shënuar në Wall Street, ndërsa shenjat e para të sezonit të rezultateve të kompanive treguan fitime të forta dhe forcuan besimin e investitorëve, siç njofton Reuters. Indeksi MSCI i aksioneve të Azi-Paqësorit jashtë Japonisë u rrit 1,5%, i udhëhequr nga fitimi prej 4% i tregut të Koresë së Jugut, ndërsa indeksi Nikkei 225 i Japonisë u ngjit 1,3% dhe kontratat e së ardhmes e-mini të S&P 500 u rritën 0,3%.
Një natë më parë, aksionet në Wall Street mbyllën lehtë në rritje, me S&P 500 që fitoi 0,3%, ndërsa çmimet e naftës dhe rendimentet e bonove u zbutën. Sipas të dhënave të LSEG, deri tani kanë raportuar 13% e kompanive të S&P 500 dhe 86% e tyre kanë tejkaluar pritshmëritë për fitimet. Analistët e Westpac shkruan në një notë se aksionet globale ishin të përziera, me rezultate solide që mbështetën tregjet amerikane, ndërsa shqetësimet rreth tregtisë së inteligjencës artificiale dhe kostot e larta të naftës e të huamarrjes rëndonin më shumë gjetkë; nafta ra pas raporteve të pakonfirmuara për rifillim të negociatave të paqes, përpara se ta rimerrte pjesërisht lëvizjen pasi raportet u mohuan.
Nafta Brent u rrit 1,1% në 110,03 dollarë për fuçi me rifillimin e tregtimit në Azi, duke zgjatur fitimet pasi të martën preku nivelin më të lartë në pesë muaj, ndërsa tregtarët peshonin takimin mes presidentit iranian dhe shefit të ushtrisë së Pakistanit, një ndërmjetës kyç mes SHBA-së dhe Iranit, përballë sulmeve të vazhdueshme të huthive ndaj infrastrukturës saudite dhe raporteve për sulme ndaj anijeve në Gjirin Persik. Ndërkohë, aksionet franceze ranë, ndërsa kryeministri Sebastien Lecornu tha se qeveria do t’i përforcojë policitë me një dislokim “masiv” trupash për të shtypur protestat e planifikuara për të shtunën.
Në planin gjeopolitik, i dërguari amerikan Steve Witkoff pritet të takohet më vonë gjatë ditës me presidentin rus Vladimir Putin, pas bisedimeve që një zyrtar amerikan i quajti “konstruktive” me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Norvegji, ndërsa presidenti Donald Trump tha se është koha që Ukraina t’i japë fund luftës. Jeni u dobësua 0,1% kundrejt dollarit në 158,33 jen, pasi të dhënat qeveritare treguan se eksportet e Japonisë në shtator u rritën 16,7% nga një vit më parë, nën pritshmëritë, me kërkesën e fortë për gjysmëpërçues dhe produkte të inteligjencës artificiale që zbuti dobësinë në sektorë të tjerë.
Një anketë e Reuters tregoi se shumica e ekonomistëve besojnë se Banka e Japonisë do të përmbahet nga rritja e normave të interesit më 30 tetor, përpara një rritjeje prej 25 pikë bazë në dhjetor. Edhe për Rezervën Federale, ekonomistët presin që ta lërë normën të pandryshuar në takimin e 28 tetorit përpara se ta rrisë në dhjetor; kontratat e së ardhmes vlerësojnë një probabilitet të nënkuptuar prej 83% për mbajtje këtë muaj, sipas mjetit FedWatch të CME Group, ndërsa rendimenti i bonove amerikane 10-vjeçare u rrit 1 pikë bazë në 5,123%. Bitcoin u rrit 0,3% në 82.988,76 dollarë, ndërsa ether fitoi 0,2% në 2.452,59 dollarë.
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