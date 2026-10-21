Aksionet e operatorit australian të qendrave të të dhënave NextDC bien 44% pas vonesave me energjinë në Melbourne
Vonesat në punimet e rrjetit elektrik për qendrën M3 në Melbourne e detyruan kompaninë të ulë ndjeshëm parashikimet e të ardhurave për vitin 2027 dhe të pezullojë të gjitha projektet e reja të zhvillimit
Aksionet e operatorit australian të qendrave të të dhënave NextDC ranë me 44% të mërkurën, duke fshirë rreth 3,1 miliardë dollarë australianë nga vlera e tregut e kompanisë, pasi ajo uli ndjeshëm parashikimet e të ardhurave për vitin e ardhshëm dhe pezulloi të gjitha projektet e reja të zhvillimit, siç njofton Reuters. Aksioni ishte edhe humbësi më i madh në indeksin australian ASX200 gjatë tregtimit të mëngjesit.
Shkaku i rënies janë vonesat në përmirësimin e rrjetit elektrik për qendrën e madhe M3 në Melbourne. Sipas raportimit të Reuters, kompania Jemena Electricity Networks ka pezulluar një pjesë të punimeve për shkak të kundërshtimeve nga komuniteti dhe palët e interesuara dhe nuk pritet t’i rifillojë ato para shkurtit 2027, kështu që rritja e ardhshme e furnizimit me energji për qendrën M3 tani pritet vetëm në vitin 2028. Për pasojë, rreth 140 milionë dollarë australianë (98 milionë dollarë amerikanë) të ardhura të kontraktuara nga klientët do të shtyhen përtej këtij viti financiar.
NextDC tani pret të ardhura neto prej 475 deri në 500 milionë dollarësh australianë për vitin financiar 2027, nga 615–640 milionë që parashikonte më parë, ndërsa parashikimi për fitimin operativ (EBITDA) u ul në 245–265 milionë, nga 385–410 milionë dollarë australianë. Kompania uli gjithashtu parashikimin e shpenzimeve kapitale në 4,5–5 miliardë dollarë australianë dhe njoftoi se do të vlerësojë mundësinë e shitjes së disa terreneve të zhvillimit, siç njofton Reuters.
«Ndonëse jashtë kontrollit të kompanisë, vonesat në furnizimin me energji dhe në lejet e zhvillimit për qendrën M3 janë dëshmi se shqetësimet e komunitetit përbëjnë një rrezik real për afatet e dorëzimit të kapaciteteve të kontraktuara për pronarët e qendrave të të dhënave», citohet nga Reuters analisti i RBC Capital Markets, Tom Beadle. Qendra M3, që funksionon që nga viti 2022 në West Footscray, rreth 10 kilometra nga qendra e Melbourne-it, ka rreth 41 mijë metra katrorë hapësirë teknike.
Rasti i NextDC vjen në një moment kur, siç vëren Reuters, ndjesia e investitorëve ndaj aksioneve të inteligjencës artificiale është dobësuar: tregu po vë gjithnjë e më shumë në pyetje nëse shpenzimet e mëdha për infrastrukturën e AI-së mund të justifikojnë kostot në rritje të llogaritjes, tokës dhe energjisë. Javën e kaluar në Australi u tërhoq edhe një ofertë publike fillestare e një operatori qendrash të dhënash, ndërsa investitorët e kredisë po bëhen më përzgjedhës ndaj kompanive të lidhura me inteligjencën artificiale.
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