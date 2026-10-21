Trump në Greenville: Pentagoni do të investojë 1,5 miliardë dollarë në prodhimin e çipave në Karolinën e Veriut
Në tubimin e mesmandatit në Greenville, presidenti Donald Trump njoftoi investimin e Pentagonit në prodhimin e gjysmëpërçuesve, ndërsa sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, bëri të ditur impiantin e ri të Sibelco-s për prodhimin e silicit dhe kuarcit.
Presidenti Donald Trump tha në tubimin e mesmandatit në Greenville, në Karolinën e Veriut, se Pentagoni do të investojë 1,5 miliardë dollarë në prodhimin e çipave gjysmëpërçues në këtë shtet, siç njofton Reuters.
“Kjo është një gjë shumë, shumë e madhe”, tha Trump në tubim, pa dhënë detaje se si do të realizohet investimi. Njoftimi u bë në ndalesën e radhës të turit të tij të fushatës për zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit, ku presidenti po bën fushatë për kandidatët republikanë për Kongresin.
Në të njëjtin tubim, sekretari amerikan i Tregtisë, Howard Lutnick, njoftoi një investim të ri në Karolinën e Veriut nga Sibelco, kompania e minierave dhe e përpunimit të mineraleve industriale, në mbështetje të prodhimit të gjysmëpërçuesve, siç njofton Reuters.
“Po njoftojmë se Sibelco do të ndërtojë prodhimin e silicit. Është prodhim kuarci. Është në thelb themeli i gjysmëpërçuesve”, tha Lutnick gjatë tubimit. Ai nuk dha detaje të tjera, por tha se investimi do të jetë me vlerë “qindra miliona dollarë”.
Të dy njoftimet bëhen pjesë e përpjekjes së administratës Trump për ta rikthyer prodhimin e gjysmëpërçuesve brenda Shteteve të Bashkuara dhe për ta zvogëluar varësinë nga zinxhirët e furnizimit jashtë vendit, një temë që presidenti e ka vënë në qendër të fushatës së tij ekonomike përpara zgjedhjeve të mesmandatit.
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