Del trailer-i i parë i «Above the Below»: Idris Elba lufton për mbijetesë nga orbita në fundin e oqeanit
Lionsgate publikoi trailer-in e parë të thriller-it të mbijetesës «Above the Below», ku Idris Elba është njëkohësisht protagonist dhe bashkëregjisor me Martin Owen. Tre astronautë mbeten të bllokuar në një kapsulë që fundoset në oqean, me oksigjenin që po mbarohet — filmi del në kinema më 4 dhjetor.
Lionsgate publikoi trailer-in e parë të «Above the Below», thriller-it të mbijetesës ku Idris Elba mban njëkohësisht rolin e protagonistit dhe atë të bashkëregjisorit. Siç njofton MovieWeb, pamjet e para tregojnë një garë të dëshpëruar kundër kohës: një rikthim katastrofik në atmosferë e nxjerr anijen kozmike jashtë kursit dhe e zhyt treshen e astronautëve nga orbita drejt e në thellësitë shtypëse të oqeanit.
Elba luan Jackson-in, komandantin veteran të misionit, i cili i mbijeton përplasjes vetëm për ta gjetur veten dhe ekuipazhin të shkëputur nga bota brenda një kapsule të dëmtuar rëndë. Energjia po bie dhe oksigjeni po mbarohet me shpejtësi, ndërsa pamjet e trailer-it e tregojnë Jackson-in duke u përballur me vetë pamundësinë e mbijetesës së tyre, pa asnjë kontakt me kontrollin e misionit.
Presioni rritet edhe nga dilema që e kthen thriller-in në një makth psikologjik: kush do të rrezikojë gjithçka për të arritur sipërfaqen dhe kush mund të duhet të mbetet pas, në kapsulën që fundoset në errësirë. Përkrah Elba-s, Caitlin FitzGerald luan Brooks-in, ndërsa Hero Fiennes Tiffin luan Rhodes-in, astronautin në misionin e tij të parë.
Regjinë e ndajnë Elba dhe Martin Owen, i cili edhe e lindi idenë e filmit; skenarin e kanë shkruar Elizabeth Morris, Matt Mitchell dhe Vicki Sargent. Me një kohëzgjatje të shkurtër prej 85 minutash, «Above the Below» është filmi i dytë regjisorial i Elba-s pas dramës së krimit «Yardie» të vitit 2018 — një rikthim pas kamerës pas gati një dekade.
«Above the Below» do të dalë në kinema më 4 dhjetor 2026. Trailer-i i publikuar të martën shënon hapjen zyrtare të fushatës së Lionsgate për thriller-in, i cili e vendos Elba-n përballë dy mjediseve më armiqësore që mund të imagjinohen: hapësirës dhe fundit të oqeanit.
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