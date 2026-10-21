Denée Benton dhe Jordan Donica në Carnegie Hall: një natë e vetme me New York Pops më 20 nëntor
Denée Benton dhe Jordan Donica, dy nga zërat më të njohur të Broadway-t të sotëm dhe bashkëprotagonistë në serialin «The Gilded Age», do t’i bashkohen orkestrës The New York Pops për një koncert të vetëm në Carnegie Hall, më 20 nëntor në orën 20:00, siç njofton Playbill. Mbrëmja titullohet «One Night Only: An Evening with Denée Benton and Jordan Donica» dhe do t’i shohë të dy artistët të interpretojnë këngë të preferuara nga karrierat e tyre dhe nga repertori i madh amerikan, të shoqëruar nga orkestra nën drejtimin e drejtorit muzikor dhe dirigjentit Steven Reineke.
Programi përfshin «The Song of Purple Summer» nga «Spring Awakening», «Written in the Stars» nga «Aida», «Don’t Rain on My Parade» nga «Funny Girl» dhe «Finishing the Hat» nga «Sunday in the Park with George», si dhe suitën e «The Gilded Age» nga kolona zanore origjinale e HBO-së, sipas Playbill. «Mezi presim këtë program krejt të ri, të ndërtuar me dy nga artistët tanë më të dashur, Denée Benton dhe Jordan Donica», tha Reineke në deklaratën e tij, duke premtuar klasike të Broadway-t, këngë moderne R&B dhe zgjedhje të veçanta për fansat e «The Gilded Age».
Benton, e nominuar për çmimin Tony, aktualisht luan në Broadway në «School Girls; Or, The African Mean Girls Play». Ajo debutoi në Broadway si Natasha në «Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812», rol që i solli nominime për Tony, Drama League, Theatre World dhe Lilly, ndërsa kreditet e saj të tjera në Broadway përfshijnë «Hamilton» dhe «Into the Woods».
Donica, nga ana e tij, aktualisht është Fantazma në «The Phantom of the Opera» në Londër. Ai debutoi në Broadway si Raoul në «Phantom» në vitin 2016, duke u rikthyer në vitin 2022, dhe më pas interpretoi Freddy Eynsford-Hill në «My Fair Lady» dhe Sir Lancelot në «Camelot» në Lincoln Center Theater — rol që i solli nominimin për Tony në vitin 2023. Ndër kreditë e tjera renditen Lafayette dhe Jefferson në turneun e parë kombëtar të «Hamilton»-it dhe Max von Mayerling në ringjalljen fituese të Tony-t të «Sunset Boulevard».
Sezoni i The New York Pops në Carnegie Hall përfshin gjithashtu «007: James Bond Forever» me Lena Hall më 23 tetor, «Sleigh Bells Ring» me Derek Klena dhe Lindsay Mendez më 18–19 dhjetor, «Introducing… Jimmie Harrod and Marisha Wallace» më 5 shkurt 2027 dhe «John Williams and Steven Spielberg: Movie Magic» më 5 mars 2027. Biletat për koncertin e 20 nëntorit janë në shitje përmes CarnegieHall.org.
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