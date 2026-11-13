Aksionet e Cerebras rriten rreth 17% pas fitimit të papritur dhe ngritjes së parashikimit vjetor
Prodhuesi i çipave për inteligjencë artificiale pret tani 940 deri në 960 milionë dollarë të ardhura të rregulluara për vitin 2026 dhe konfirmoi marrëveshje cloud me Microsoft-in
Aksionet e Cerebras Systems u rritën rreth 17% të premten, siç njofton Reuters, pasi kompania ngriti parashikimin vjetor të shitjeve dhe publikoi një fitim të papritur, duke sinjalizuar vrull në sfidën e saj ndaj Nvidia-s në tregun e çipave për inteligjencën artificiale.
Rritja, nëse mbahet, do t’i shtonte gati 4 miliardë dollarë vlerës së tregut të kompanisë, duke qetësuar shqetësimet për shpenzimet masive për inteligjencën artificiale — shqetësime që u shtuan këtë javë pas dorëheqjes së drejtorit të Nvidia-s, Jensen Huang. Deri në mbylljen e së enjtes, aksionet e Cerebras kishin rënë 47.2% nga çmimi i ofertës publike fillestare të majit prej 185 dollarësh.
Cerebras pret tani të ardhura të rregulluara për vitin 2026 prej 940 deri në 960 milionë dollarë, nga 880–890 milionë dollarë më parë, ndërsa analistët prisnin mesatarisht 887.04 milionë dollarë, sipas të dhënave të LSEG. Kompania përsëriti gjithashtu planet për trefishimin e të ardhurave në vitin 2027 dhe tha se ka nënshkruar marrëveshje cloud me Microsoft-in, detajet e të cilave priten vitin e ardhshëm.
Drejtori Andrew Feldman tha në thirrjen për rezultatet se vonesat e dërgesave në marrëveshjen shumëvjeçare prej 20 miliardë dollarësh me OpenAI-n vijnë nga mungesat në mbarë industrinë të tokës dhe energjisë, jo nga prodhimi i çipave. Të ardhurat e rregulluara cloud dhe të shërbimeve, që pasqyrojnë marrëveshjen me OpenAI-n, u rritën më shumë se trefish, në 144.9 milionë dollarë në tremujorin e tretë.
Fitimi i rregulluar i kompanisë ishte 29.82 milionë dollarë, kundrejt humbjes së rregulluar prej 10.86 milionë dollarësh një vit më parë, ndërsa analistët prisnin një humbje të rregulluar prej 38.4 milionë dollarësh.
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