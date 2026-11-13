Mbi 120 mijë litra birrë mangët, Doganat gjobisin me 20.3 milionë lekë prodhuesin në Korçë
Kontrolli në një magazinë fiskale në Korçë zbuloi 63 533 litra birrë të padeklaruar dhe pulla fiskale mangët për 58 812 litra të tjera
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka kryer një kontroll në një magazinë fiskale të autorizuar për prodhimin e birrës në qarkun e Korçës, siç njofton Shqiptarja.com. Gjatë kontrollit u zbuluan mospërputhje të mëdha mes stokut të deklaruar dhe atij të gjetur në magazinë.
Sipas njoftimit, doganierët konstatuan mungesë prej 63 533 litrash birrë, për të cilën detyrimi i papaguar i akcizës kalon 2.6 milionë lekë. Për këtë shkelje është llogaritur një gjobë prej rreth 7.9 milionë lekësh, sa trefishi i detyrimit.
Në total, detyrimet e papaguara dhe gjobat e llogaritura ndaj prodhuesit arrijnë në 20.3 milionë lekë.
Doganat bënë të ditur se procedurat administrative ndaj prodhuesit do të vijojnë, ashtu si edhe kontrollet ndaj bizneseve që tregtojnë produkte akcize, për të identifikuar shkeljet dhe për të luftuar evazionin fiskal.
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