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86 doktorantë fitojnë financim për studimet, fondi mbështetës gjashtëfishohet në 2026

Gjysma e projekteve fituese janë në shkencë, teknologji dhe mjekësi, ndërsa për 2027 buxheti i kërkimit shkencor pritet të rritet me 28.2%

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86 doktorantë fitojnë financim për studimet, fondi mbështetës gjashtëfishohet në 2026

Tetëdhjetë e gjashtë doktorantë nga 15 universitete publike dhe private në Shqipëri kanë fituar mbështetje financiare për projektet e tyre kërkimore për vitin 2026, në kuadër të Programit Kombëtar të Doktoraturës dhe Ciklit të Tretë të Studimeve, siç njofton Shqiptarja.com.

Rezultatet u prezantuan nga ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro, dhe drejtori i Agjencisë Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (AKKSHI), Daniel Pirushi. Programi u zhvillua për herë të parë në vitin 2025, kur u financuan 39 projekte; këtë vit numri i fituesve u më shumë se dyfishua, duke arritur në 86, ndërsa fondi mbështetës u gjashtëfishua.

Rreth 50 për qind e projekteve fituese janë në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë dhe mjekësi, ndërsa fusha të tjera të mbështetura përfshijnë nanoteknologjinë, trashëgiminë kulturore dhe arkitekturën. Sipas ministres Kumbaro, rreth 50% e projekteve fituese i përkasin këtyre fushave.

Një nga doktorantët fitues do të bashkëpunojë me CERN-in në Gjenevë, me AKKSHI-n si bashkëfinancues. Sipas Pirushit, thirrja për aplikime u hap më 1 tetor dhe u mbyll më 30 tetor, ndërsa vlerësimi dhe shpallja e fituesve u përfunduan brenda dy javësh.

Për vitin 2027, financimi i kërkimit pritet të rritet me 28.2% krahasuar me vitin 2026, ndërsa fondi për investimet në laboratorët shkencorë të universiteteve publike do të dyfishohet. Programi synon të mbështesë kërkuesit e rinj dhe të zgjerojë mundësitë për studime doktorale në universitetet shqiptare.

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