Caliskan MVP i Real Salt Lake për 2026, Solans fiton Këpucën e Artë me 15 gola në sezonin e parë
Real Salt Lake shpalli të enjten, më 12 nëntor 2026, fituesit e çmimeve të ekipit për sezonin 2026, sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të klubit, rsl.com. Çmimet u shpallën pas një kampanje prej 39 ndeshjesh në të gjitha garat, në të cilën klubi u rendit i nënti në Perëndim, siguroi playoff-in për herë të gjashtë radhazi dhe u kualifikua në Leagues Cup 2027, në sezonin e tij të 22-të.
Mesfushori Noel Caliskan u votua nga shokët e skuadrës si lojtari më i vlefshëm (MVP). Ai ka udhëhequr ekipin për minuta të luajtura mes lojtarëve të fushës në dy sezonet e fundit, ka qenë titullar në 57 nga 62 ndeshjet e fundit të RSL-së, dhe goli i tij i parë i 2026-s erdhi më 5 shtator ndaj LAFC-së, barazimi i vonë në barazimin 2-2 në shtëpi. Caliskan u zgjodh nga Portlandi në MLS SuperDraft 2023 nga Loyola Marymount, nënshkroi me Real Monarchs në fillim të 2024-s dhe në Ditën e Vendimeve arriti paraqitjen e 98-të mes ekipeve dhe të 72-tën me RSL-në.
Sulmuesi spanjoll Sergi Solans fitoi Këpucën e Artë të klubit: theu rekordin historik të klubit për gola nga një debutues, me 15 gola në sezonin e rregullt të MLS-së dhe 19 në të gjitha garat, duke barazuar rekordin e klubit të Álvaro Saborío nga 2012. Shtatë golat e tij ishin vendimtarë për fitoren; ai shënoi tre dygolësha dhe dha katër asiste. Solans, produkt i akademisë së Gironës, u zgjodh nga Oregon State në SuperDraft 2025, shënoi në startin e parë më 7 mars në Atlanta dhe nënshkroi zgjatje kontrate në fund të gushtit, me gjashtë gola në tetë ndeshjet e fundit.
Uruguaiani Juan Manuel Sanabria u votua nga shokët si mbrojtësi i vitit. Ai u ble në fillim të shkurtit nga Atlético San Luis, ku ishte kapiten, dhe është blerja më e shtrenjtë jo-DP në 22 vitet e historisë së RSL-së, me 93 paraqitje për kombëtaret e moshave dhe atë të rritur të Uruguait. Goli i tij i parë në MLS erdhi më 25 korrik në Portland; shënoi edhe më 31 tetor në San Jose, ndërsa më 2 maj dha dy asistet e para në një ndeshje të vetme ndaj Portlandit (2-0).
Portieri Mason Stajduhar u shpall Humanitari i Vitit “Jordan Guernsey”. Portieri i vitit të dytë, së bashku me bashkëshorten Tatiana, themeloi në fund të 2025-s organizatën jofitimprurëse StajduHeart, që mbështet pacientët fëmijë me kancer — një mision personal: në moshën 19-vjeçare ai u diagnostikua me kancer në kocka, kaloi tetë muaj kimioterapi dhe gjashtë javë rrezatim, dhe u shpall i shëruar në moshën 20-vjeçare.
RSL tani pret udhëtimin Wild Card te Seattle Sounders më 19 nëntor.
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