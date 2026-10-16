Al Pacino do të marrë çmimin për arritje jetësore të SAG-AFTRA-s, nderimi më i lartë i sindikatës së aktorëve
Aktori i "The Godfather" dhe "Scarface" është përfituesi i 62-të i çmimit për karrierën dhe punën humanitare. Nderimi do t'i dorëzohet më 28 shkurt 2027 në Los Anxhelos, në ceremoninë e 33-të të Actor Awards, e cila do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix.
Al Pacino do të marrë çmimin më të lartë të sindikatës amerikane të aktorëve. Siç njofton SAG-AFTRA, aktori është përzgjedhur si përfituesi i 62-të i Çmimit për Arritje Jetësore, i cili u jepet artistëve që mishërojnë idealet më të larta të profesionit të aktrimit, për karrierën dhe për angazhimin humanitar.
Ceremonia do të mbahet të dielën, më 28 shkurt 2027, në Shrine Auditorium & Expo Hall në Los Anxhelos, në kuadër të edicionit të 33-të të Actor Awards. Mbrëmja do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix, ndërsa njoftimi u konfirmua të enjten, më 15 tetor.
Karriera e Pacinos shtrihet në më shumë se gjashtë dekada në film, televizion dhe teatër. Ai u bë një nga fytyrat përcaktuese të kinemasë amerikane me rolin e Michael Corleone-s në “The Godfather” (1972) dhe vazhdimësitë e tij, ndërsa rolet në “Serpico” (1973), “Dog Day Afternoon” (1975) dhe Tony Montana te “Scarface” (1983) u kthyen në pika referimi për breza aktorësh.
Pacino e fitoi çmimin Oscar si aktori më i mirë për rolin e kolonelit Frank Slade te “Scent of a Woman” (1992). Në palmaresin e tij numërohen gjithashtu dy çmime Tony, dy Primetime Emmy dhe dy Actor Awards, si edhe nderime si AFI Life Achievement Award, Cecil B. DeMille Award i Golden Globes, Kennedy Center Honor dhe Luani i Artë i Karrierës në Venecia. Presidenti i SAG-AFTRA-s, Sean Astin, e përshkroi atë si një forcë të natyrës dhe një mjeshtër nga i cili aktorët vazhdojnë të mësojnë.
Vetë Pacino tha se është ndier gjithmonë si në shtëpi me një skenar dhe me kolegët aktorë, dhe se puna përgjatë rrugëtimit ka qenë ndër gëzimet më të mëdha të jetës së tij. Projekti i tij i ardhshëm është “Lear Rex”, një ripërpunim bashkëkohor i “Mbretit Lir” të Shekspirit, i cili ka përfunduar dhe po përgatitet për daljen në vitin 2027.
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