«Digger» i Tom Cruise humb 2 535 ekrane në javën e tretë: rënia prej 76% ndër më të mëdhatë për një film të madh
Filmi satirik i Alejandro G. Iñárritu zbret nga 3 321 në vetëm 786 kinema këtë fundjavë, pasi ka mbledhur rreth 38 milionë dollarë kundrejt një buxheti rreth 170 milionë dollarë.
Filmi «Digger» me Tom Cruise do të humbasë 2 535 ekrane këtë fundjavë, në javën e tij të tretë në kinema, siç njofton ScreenRant. Nga 3 321 kinema ku shfaqej fundjavën e kaluar, sipas Box Office Mojo, filmit do t’i mbeten vetëm 786 — një rënie prej rreth 76%, që e rendit këtë humbje të dhjetën më të madhe të numrit të kinemave për një fundjavë të vetme.
Shifra konfirmohet edhe nga burime të tjera të industrisë: sipas të dhënave të Exhibitor Relations, të cituara nga mediat e kinemasë, filmi ka mbledhur deri tani rreth 38.2 milionë dollarë në gjithë botën. Debutimi kishte qenë i dobët, me rreth 8 milionë dollarë në Amerikën e Veriut dhe vendin e pestë në box office, ndërsa në fundjavën e dytë të ardhurat ranë me rreth 60% dhe filmi zbriti në vendin e tetë.
Kontrasti me pritshmëritë është i madh. «Digger», me regji dhe skenar të Alejandro G. Iñárritu, u prodhua me një buxhet rreth 170 milionë dollarë, të cilit i shtohen rreth 100 milionë dollarë marketing, ndërsa vlerësimi i kritikëve në Rotten Tomatoes qëndron në 53%. Në film, Cruise luan një manjat nafte që shkakton një katastrofë globale pasi nxjerr naftë në Groenlandë në partneritet me presidentin e Shteteve të Bashkuara, duke shpërfillur paralajmërimet; në kast janë edhe Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons dhe Emma D’Arcy.
Heqja masive nga kinematë vjen në një fundjavë me premiera të reja konkurruese, mes tyre «Street Fighter», dhe e thellon një rrugëtim zhgënjyes për një projekt që dikur përmendej edhe në bisedat për çmime. Për Cruise, i mësuar me sukseset e «Mission: Impossible» dhe «Top Gun», «Digger» po shënon një nga dështimet më të kushtueshme të karrierës së tij të fundit.
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