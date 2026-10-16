Steven Soderbergh do të përfundojë xhirimet e «The Batman Part II»: Matt Reeves tërhiqet përkohësisht për çështje familjare
Regjisori fitues i çmimit Oscar do të mbyllë javët e fundit të xhirimeve kryesore me mbështetjen e plotë të DC Studios, ndërsa Reeves qëndron në kontakt me ekipin dhe do të rikthehet për post-produksionin. Premiera mbetet e planifikuar për më 18 shkurt 2028.
Steven Soderbergh do të marrë në dorë javët e fundit të xhirimeve kryesore të «The Batman Part II», pasi regjisori Matt Reeves është tërhequr përkohësisht nga sheshxhirimi për një çështje familjare në vazhdim. Lajmi u bë i ditur të enjten, më 15 tetor, siç njofton ComicBook, duke iu referuar raportimit të Deadline, dhe u shoqërua me një deklaratë zyrtare të DC Studios.
Sipas studios, Soderbergh — admirues i punës së Reeves — iu afrua vetë regjisorit dhe, me mbështetjen e plotë të DC Studios, do ta ndihmojë atë të mbyllë xhirimet kryesore. Të dy do të punojnë ngushtë me aktorët dhe ekipin, në mënyrë që vizioni i Reeves për filmin të realizohet pa ndryshime. Soderbergh ka theksuar se qëllimi është që materiali i ri të ndërthuret pa u vënë re me atë të xhiruar tashmë, që Reeves ta përfundojë siç duhet filmin e tij.
Reeves e qartësoi vetë situatën në rrjetet sociale: ai nuk po largohet nga projekti dhe është thellësisht mirënjohës ndaj Soderbergh-ut për ndihmën në këtë periudhë të vështirë. Regjisori pritet të rikthehet, sapo të jetë gati, për të udhëhequr fazën e post-produksionit. Prodhimi ishte pezulluar në fillim të tetorit, kur Reeves u tërhoq për arsye familjare.
Në film rikthehet Robert Pattinson në rolin e Batman-it, përkrah Andy Serkis si Alfred, Colin Farrell si Pinguini dhe Jeffrey Wright si komisari Gordon; kastit i janë bashkuar edhe Scarlett Johansson, Sebastian Stan dhe Brian Tyree Henry. Filmi i parë «The Batman» doli në vitin 2022, ndaj vazhdimi ka kaluar disa shtyrje radhazi gjatë viteve.
Për momentin, data e premierës mbetet 18 shkurti 2028 dhe, sipas raportimeve, është ende herët të thuhet nëse pezullimi do të ndikojë në të. Hyrja e një emri si Soderbergh — fitues i Oscar-it për «Traffic» dhe regjisor i trilogjisë «Ocean’s» — shihet si garanci që një nga projektet më të pritura të DC-së të mos ngecë sërish.
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