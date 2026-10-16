«Jailer 2» i Rajinikanth hapet me 125.25 crore rupi në gjithë botën: 59.70 crore neto vetëm në Indi në ditën e parë
Vazhdimi i regjisorit Nelson Dilipkumar, me Rajinikanth sërish në rolin e Tiger Muthuvel Pandian, mblodhi 55 crore rupi jashtë vendit në ditën e parë, ndërsa versioni në gjuhën tamile udhëhoqi arkëtimet brenda Indisë.
«Jailer 2» e nisi rrugëtimin në kinema me një hapje të fuqishme. Filmi aksion-komedi me Rajinikanth mblodhi 59.70 crore rupi neto në Indi në ditën e parë të shfaqjes, më 15 tetor, ndërsa arkëtimet bruto në gjithë botën arritën në 125.25 crore rupi, siç njofton Filmibeat, duke iu referuar të dhënave të Sacnilk. Nga shuma botërore, 55 crore rupi erdhën nga tregjet jashtë Indisë.
Pjesën më të madhe të arkëtimeve brenda vendit e dha versioni në gjuhën tamile, me 43.35 crore rupi neto nga 9,326 shfaqje dhe një mbushje salle prej 70.8 për qind. Sipas Livemint, versioni telugu mblodhi 12.50 crore rupi, ai hindi 3.50 crore, ndërsa versioni kannada 35 lakh rupi. Në total, filmi u shfaq në 16,599 shfaqje në Indi, me mbushje mesatare 55.4 për qind, arkëtime bruto vendase 70.25 crore rupi dhe rreth 37.47 lakh spektatorë vetëm në ditën e parë. Të dyja mediat theksojnë se bëhet fjalë për vlerësime të hershme të box office-it, që mund të përditësohen.
Filmi është vazhdimi i «Jailer» të vitit 2023 dhe është shkruar e drejtuar nga Nelson Dilipkumar, me producent Kalanithi Maran nën siglën Sun Pictures. Rajinikanth rikthehet si ish-rojtari i burgut Tiger Muthuvel Pandian, përkrah Ramya Krishnan, Yogi Babu, Mirnaa dhe Rithvik, ndërsa kastit i shtohen S. J. Suryah, Mithun Chakraborty, Suraj Venjaramoodu dhe Vidya Balan, me paraqitje të shkurtra edhe të Mohanlal, Shiva Rajkumar, Vijay Sethupathi, Jackie Shroff dhe Hrithik Roshan. Muzikën e ka kompozuar Anirudh Ravichander.
Hapja e fortë vjen pavarësisht një mosmarrëveshjeje shpërndarjeje në veri të Indisë: sipas raportimeve që citon Livemint, zinxhirët PVR INOX dhe Cinepolis nuk e shfaqën versionin hindi për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi afatin katërjavor të kalimit në streaming. Filmi hyri të premten, më 16 tetor, në ditën e dytë të shfaqjes dhe ritmi i ditëve në vijim do të tregojë nëse hapja rekord kthehet në një ecuri të qëndrueshme në box office.
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