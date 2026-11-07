Alta Banka e Manastirit riaktivizon bankimin mobil dhe elektronik, por për momentin vetëm për shikimin e llogarive
Klientët e ALTA Bankës AD Manastir mund të kontrollojnë sërish gjendjen e llogarive të tyre përmes kanaleve digjitale, ndërsa funksionet e tjera mbeten ende të padisponueshme, njoftoi banka që punon nën administrimin e Bankës Popullore.
Siç njofton portali ekonomik Pari, bankimi mobil dhe ai elektronik i ALTA Bankës AD Manastir janë sërish në funksion, por me mundësi të kufizuara për klientët. Për momentin, klientët mund vetëm të kontrollojnë dhe të ndjekin gjendjen e llogarive të tyre, ndërsa funksionalitetet e tjera bankare mbeten ende të padisponueshme.
“Në këtë fazë, përmes bankimit mobil dhe elektronik është mundësuar shikimi dhe ndjekja e gjendjes së llogarive tuaja, ndërsa funksionalitetet e tjera ende nuk janë të disponueshme”, thuhet në njoftimin e ALTA Bankës, të cilin e transmeton Pari.
Nga banka bëjnë të ditur se po punohet intensivisht për vendosjen graduale të të gjitha shërbimeve, me qëllim rikthimin e plotë të funksionalitetit të kanaleve digjitale bankare. Banka nuk ka precizuar se kur do të mundësohen të gjitha funksionalitetet, por ka njoftuar se klientët do të informohen me kohë për çdo përmirësim të mëtejshëm.
Siç kujton Pari, riaktivizimi i bankimit mobil dhe elektronik vjen në një periudhë kur ALTA Banka AD Manastir punon nën administrim të vendosur me vendim të Bankës Popullore, pas zhvillimeve të lidhura me ALTA Bankën në Serbi.
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