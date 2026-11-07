☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,879 ▲ +0.17% ETH $2,239 ▲ +0.62% XRP $1.1637 ▼ -1.72% SOL $89.9200 ▼ -0.29%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Nga Kosova në Danimarkë, 23 zyrtarë korrektues angazhohen në tri burgje VIDEO/ Protesta nxjerr edhe “kandidatin” për Kryeministër, i riu: Kjo është dëshira ime më e madhe Progres-Raporti i KE, ministri Gonxhja takohet me ambasadoren e BE-së: Shqipëria avancon drejt Bashkimit Evropian, përafrim m Kulebiak ruse — byreku i famshëm me salmon, oriz, vezë dhe kërpudha në petë të artë GAZA – Reshjet e dendura të shiut lënë pa strehë dhjetëra mijëra të zhvendosur
Menu
Maqedonia e Veriut

Klekovski: Ligjet për drogat po përafrohen me BE-në, vjen sistemi i paralajmërimit të hershëm për substancat e rrezikshme

Ministria e Shëndetësisë po zbaton dy masa nga Agjenda e Reformave 2024–2027: përafrimin e ligjit për drogat me legjislacionin europian dhe krijimin e sistemit të paralajmërimit të hershëm për substancat e reja të rrezikshme.

· 2 min lexim

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, njoftoi se Ministria e Shëndetësisë po zbaton dy masa kyçe nga Agjenda e Reformave 2024–2027, që lidhen me politikën për drogat dhe përafrimin e legjislacionit vendas me rregullat e Bashkimit Europian, siç njofton Makfax. Klekovski mori pjesë sot në takimin koordinues për Agjendën e Reformave, ku u diskutua ecuria e këtyre masave.

Është formuar një grup pune për përafrimin e Ligjit për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope me legjislacionin e BE-së, ndërsa është në përfundim e sipër një marrëveshje pune me Agjencinë e BE-së për Drogat (EUDA). Komisioni Europian e ka miratuar kërkesën për një mision ekspertësh përmes programit TAIEX, i cili do të ndihmojë përgatitjen e Strategjisë Kombëtare për Drogat, të përafruar me Strategjinë e BE-së për Drogat.

Misioni do të përfshijë edhe forcimin e Observatorit Kombëtar për Drogat, si dhe krijimin e sistemit të paralajmërimit të hershëm dhe të raportimit drejt EUDA-s. Hapi i dytë i Agjendës së Reformave është paraparë për vitin e ardhshëm dhe ka të bëjë me përafrimin e listës së substancave psikoaktive me standardet europiane, si dhe me futjen e përkufizimit ligjor për “substancë e re psikoaktive”.

Klekovski theksoi: “Këto nuk janë vetëm detyrime administrative. Një sistem funksional i paralajmërimit të hershëm do të thotë të zbulojmë në kohë substanca të reja të rrezikshme dhe të reagojmë më shpejt për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu