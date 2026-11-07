Klekovski: Ligjet për drogat po përafrohen me BE-në, vjen sistemi i paralajmërimit të hershëm për substancat e rrezikshme
Ministria e Shëndetësisë po zbaton dy masa nga Agjenda e Reformave 2024–2027: përafrimin e ligjit për drogat me legjislacionin europian dhe krijimin e sistemit të paralajmërimit të hershëm për substancat e reja të rrezikshme.
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, njoftoi se Ministria e Shëndetësisë po zbaton dy masa kyçe nga Agjenda e Reformave 2024–2027, që lidhen me politikën për drogat dhe përafrimin e legjislacionit vendas me rregullat e Bashkimit Europian, siç njofton Makfax. Klekovski mori pjesë sot në takimin koordinues për Agjendën e Reformave, ku u diskutua ecuria e këtyre masave.
Është formuar një grup pune për përafrimin e Ligjit për kontrollin e drogave narkotike dhe substancave psikotrope me legjislacionin e BE-së, ndërsa është në përfundim e sipër një marrëveshje pune me Agjencinë e BE-së për Drogat (EUDA). Komisioni Europian e ka miratuar kërkesën për një mision ekspertësh përmes programit TAIEX, i cili do të ndihmojë përgatitjen e Strategjisë Kombëtare për Drogat, të përafruar me Strategjinë e BE-së për Drogat.
Misioni do të përfshijë edhe forcimin e Observatorit Kombëtar për Drogat, si dhe krijimin e sistemit të paralajmërimit të hershëm dhe të raportimit drejt EUDA-s. Hapi i dytë i Agjendës së Reformave është paraparë për vitin e ardhshëm dhe ka të bëjë me përafrimin e listës së substancave psikoaktive me standardet europiane, si dhe me futjen e përkufizimit ligjor për “substancë e re psikoaktive”.
Klekovski theksoi: “Këto nuk janë vetëm detyrime administrative. Një sistem funksional i paralajmërimit të hershëm do të thotë të zbulojmë në kohë substanca të reja të rrezikshme dhe të reagojmë më shpejt për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve.”
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