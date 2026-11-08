Kasami: Realizuam 43 projekte infrastrukturore brenda një viti në Tetovë, investime mbi 10 milionë euro
Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, publikoi bilancin njëvjeçar të projekteve infrastrukturore: 43 projekte me gjatësi të përgjithshme mbi 34 kilometra dhe investime që kalojnë 10 milionë euro.
Siç njofton portali Pollogu, kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, ka publikuar bilancin njëvjeçar të projekteve infrastrukturore në komunë, duke theksuar realizimin e 43 projekteve me gjatësi mbi 34 kilometra dhe investime që tejkalojnë 10 milionë euro.
Në statusin e publikuar, Kasami ka vënë në pah rezultatet e punës njëvjeçare në Tetovë, duke theksuar angazhimin për realizimin e projekteve infrastrukturore dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët. Sipas të dhënave të paraqitura nga kryetari i komunës, gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 43 projekte infrastrukturore, me gjatësi të përgjithshme mbi 34 kilometra.
Kasami e ka cilësuar këtë bilanc si rezultat të një viti pune, angazhimi dhe realizimi të projekteve konkrete për Tetovën dhe qytetarët e saj, njofton Pollogu.
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