☁️
Tiranë 9°C · Vranët 08 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.83 ▲0.34%
ARI 4,075 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,797 ▼ -0.28% ETH $2,236 ▼ -0.24% XRP $1.1605 ▼ -1.5% SOL $89.2900 ▼ -0.99%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.83 ▲0.34 % ARI 4,075 ▼0.94 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
08 Nën 2026
Breaking
Ish-punonjësit e Euronews Srbija akuzojnë Miletićin dhe Pejovićin për presione sistematike ndaj gazetarëve Gjykata e Lartë në Beograd zgjeron bazën e paraburgimit për Kriçakun dhe Sekuloviqin Shqiptarët e Luginës të dielën garojnë mes vete, çfarë vendoset përmes këtyre zgjedhjeve? Roman Reigns mund Sami Zayn dhe fiton Crown Jewel Championship: rezultatet e plota të Crown Jewel 2026 Tiffany Stratton tradhton Chelsea Green dhe i merr titullin e grave të WWE-së me cash-in në Crown Jewel
Menu
Maqedonia e Veriut

Kasami: Realizuam 43 projekte infrastrukturore brenda një viti në Tetovë, investime mbi 10 milionë euro

Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, publikoi bilancin njëvjeçar të projekteve infrastrukturore: 43 projekte me gjatësi të përgjithshme mbi 34 kilometra dhe investime që kalojnë 10 milionë euro.

· 1 min lexim

Siç njofton portali Pollogu, kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, ka publikuar bilancin njëvjeçar të projekteve infrastrukturore në komunë, duke theksuar realizimin e 43 projekteve me gjatësi mbi 34 kilometra dhe investime që tejkalojnë 10 milionë euro.

Në statusin e publikuar, Kasami ka vënë në pah rezultatet e punës njëvjeçare në Tetovë, duke theksuar angazhimin për realizimin e projekteve infrastrukturore dhe përmirësimin e kushteve për qytetarët. Sipas të dhënave të paraqitura nga kryetari i komunës, gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 43 projekte infrastrukturore, me gjatësi të përgjithshme mbi 34 kilometra.

Kasami e ka cilësuar këtë bilanc si rezultat të një viti pune, angazhimi dhe realizimi të projekteve konkrete për Tetovën dhe qytetarët e saj, njofton Pollogu.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu