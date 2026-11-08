«Ordinary Days» debuton në São Paulo: muzikali i Adam Gwon-it vjen për herë të parë në Teatro Ruth Escobar
Muzikali intim i Off-Broadway-t për katër të rinj njujorkezë hap perden më 9 nëntor në kryeqytetin paulist, dhjetë vjet pas produksionit të parë brazilian në Rio de Janeiro, me regji të Glaucia da Fonseca-s dhe sezon deri më 15 dhjetor.
Muzikali «Ordinary Days» i kompozitorit amerikan Adam Gwon do të debutojë në São Paulo më 9 nëntor, në Teatro Ruth Escobar, siç njofton BroadwayWorld. Produksioni mbërrin në kryeqytetin paulist dhjetë vjet pas montimit të parë brazilian, të realizuar në Rio de Janeiro, dhe shënon njëkohësisht debutimin e COALVE Produções, një kompani e re e pavarur produksioni.
Vepra ndjek katër të rinj njujorkezë, jetët e të cilëve kryqëzohen papritur. Jason dhe Claire përballen me sfidat e bashkëjetesës kur ai zhvendoset në apartamentin e saj, ndërsa studentja Deb humb fletoren me shënimet e tezës së saj dhe njeh Warren-in, të riun që e gjen atë. Takimi i tyre i papritur kthehet në një miqësi që ndryshon mënyrën se si të dy e shohin veten dhe botën. Me tekst, muzikë dhe vargje të vetë Gwon-it, muzikali i zbulon shpresat dhe pasiguritë e personazheve përmes këngëve, duke alternuar humorin me momente emocioni.
Regjinë e produksionit e firmos Glaucia da Fonseca, me drejtim muzikor të Laura Loup. Kastin e kryesojnë Camila Vergasta në rolin e Deb, Éri Correia si Claire, Gabriel Alvim si Warren dhe Mau Alves si Jason, ndërsa Ma Ikeda, Bruna Guimarães, Thiago Gonçalves, Nestor Fonseca dhe Bernardo Rasador janë pjesë e kastit si zëvendësues («swings»). Versionet në portugalishten braziliane janë të Caio Loki-t dhe të kastit, kostumet dhe visagismo-n i kuron Luan Carvalho, adaptimin skenografik Rodrigo Gomes, ndriçimin Luiz Fernando Vaz Jr. dhe dizajnin e zërit Mattheus Silva.
«Ordinary Days» u zhvillua fillimisht nga New York Theatre Barn dhe u shfaq premierë në vitin 2008 në Pennsylvania Centre Stage, përpara se të bëhej pjesë e Festivalit të Muzikalëve të Rinj të National Alliance for Musical Theatre dhe të kishte produksionin e parë evropian në Finborough Theatre të Londrës. Debutimi Off-Broadway erdhi në vitin 2009 me Roundabout Theatre Company, ndërsa në vitin 2011 vepra u ngjit edhe në Trafalgar Studios të Londrës. Produksioni i Keen Company i vitit 2019 i solli veprës një nominim për çmimin Drama League për ringjalljen më të mirë të një muzikali, ndërsa vetë Gwon ka fituar çmimet Fred Ebb dhe Kleban.
Sezoni në São Paulo zgjat nga 9 nëntori deri më 15 dhjetor 2026, në sallën Gil Vicente të Teatro Ruth Escobar (Rua dos Ingleses 209), me shfaqje të hënave dhe të martave në orën 20:00 dhe shfaqje shtesë më 12, 21 e 28 nëntor dhe 3 dhjetor. Biletat kushtojnë nga 30 deri në 120 realë brazilianë dhe shiten përmes Ticketmaster Brazil dhe në arkat e teatrit; shfaqja zgjat 90 minuta dhe rekomandohet për spektatorë mbi 14 vjeç.
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