Rusia po përdor rrjetin e saj satelitor Rassvet, versionin e saj të Starlink-ut, për komunikime ushtarake mbi Ukrainë, thotë Kievi
Rusia po përdor rrjetin e saj të ri satelitor Rassvet, versionin e saj të Starlink-ut, për komunikime ushtarake mbi Ukrainë, siç njofton Reuters, duke cituar inteligjencën ushtarake ukrainase (GUR), me qëllim që dronët sulmues të bëhen më të saktë dhe më të vështirë për t’u bllokuar.
GUR-i tha se Rusia ka lëshuar 32 satelitë Rassvet këtë vit, në mars dhe korrik; qeveria ruse tha muajin e kaluar se ishin më shumë se 30. Krahasuar me më shumë se 10.000 satelitët e Starlink-ut, kjo është një pjesë e vogël; Starshield, versioni ushtarak i tij, operon në Ukrainë, jo në Rusi, dhe sistemet e SpaceX-it e kanë ndihmuar Kievin.
Moska planifikon lëshime të tjera deri në fund të 2026-ës, për mbulim më të gjerë drejt një sistemi të plotë në orbitë të ulët, tha GUR-i. Zëdhënësi Andrii Yusov tha se Rusia po e përdor Rassvet-in mbi Ukrainë për qëllime ushtarake, por konstelacioni nuk mjafton për mbulim të pandërprerë: komunikimi është i ndërprerë, kur satelitët kalojnë mbi zonat përkatëse.
Sipas GUR-it, Rassvet-i mund të mundësojë shkëmbim të dhënash në të dy drejtimet me dronët — vëzhgim në kohë reale dhe rregullim gjatë fluturimit i rrugëve të dronëve sulmues, duke shmangur mbrojtjen ajrore — dhe, tha Yusov, t’i bëjë ata më efektivë e më të vështirë për luftën elektronike. Eksperti Mykola Zientsev tha se ka shenja të ndikimit në saktësinë e dronëve rusë me motor reaktiv, me të paktën dy dritare cilësore çdo ditë, secila më e gjatë se një orë.
Forcat ruse kishin përdorur terminale Starlink të tregut gri, derisa Kievi i bëri presion SpaceX-it t’i çaktivizonte në fillim të vitit. Muajin e kaluar, komandantët ukrainas panë kufizime të papritura shpejtësie në Starshield, që penguan kapjen e dronëve rusë dhe detyruan anulimin e disa operacioneve; pa shpjegim, mes tensioneve me administratën Trump për sulmet ndaj rafinerive ruse, kufizimet tashmë janë hequr.
Zelensky javën e kaluar sanksionoi 10 kompani të përfshira në zhvillimin e Rassvet-it, përfshirë Bureau 1440, koordinatorin e projektit, që planifikon më shumë se 900 satelitë deri në 2035 dhe nuk iu përgjigj Reuters-it. GUR-i publikoi një listë me 49 kompani nga Rusia dhe Bjellorusia të përfshira në projekt. Ministria ruse e Mbrojtjes nuk komentoi menjëherë.
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