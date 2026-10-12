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Konflikti SHBA - Iran

Ambasada amerikane: Shtetas të SHBA-së janë ndaluar në Arabinë Saudite pasi fotografuan sulmet e Huthi-t

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Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Riad (foto arkiv)

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite njoftoi se shtetas amerikanë janë ndaluar pasi kanë fotografuar ngjarjet e fundit të sigurisë në mbretëri, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live të së hënës.

Misioni diplomatik në Riad tha se amerikanë janë ndaluar për shkak se kanë bërë foto të ngjarjeve të fundit, pa saktësuar sa persona janë arrestuar dhe nëse ata janë liruar ndërkohë. Ambasada u rikujtoi qytetarëve se autoritetet saudite kanë paralajmëruar se filmimi, publikimi apo shpërndarja e informacionit për kundërveprimin ndaj raketave dhe dronëve dhe për vendet e goditjeve ekspozon personat ndaj përgjegjësisë ligjore.

Ndalimet vijnë pas një jave sulmesh vdekjeprurëse të Huthi-t, aleatëve jemenas të Iranit, ndaj aeroporteve saudite: sulmi i së shtunës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit vrau 13 persona dhe plagosi më shumë se 300, ndërsa një goditje tjetër të dielën vrau një person dhe plagosi 11 të tjerë.

Ambasada amerikane u ka kërkuar më parë qytetarëve të saj kujdes ekstrem në aeroportet e Arabisë Saudite dhe shmangie të zonës kufitare me Jemenin, ndërsa administrata e presidentit Trump po shqyrton nëse SHBA-ja duhet t’u bashkohet sulmeve saudite kundër Huthi-t.

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