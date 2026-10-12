Zyrtari i Huthi-t kërcënon SHBA-në: Nëse përfshiheni në luftën në Jemen, përgjigjja do të jetë e shpejtë dhe e dhimbshme
Një anëtar i lartë i byrosë politike të lëvizjes Huthi të Jemenit paralajmëroi Shtetet e Bashkuara se përgjigjja do të jetë e shpejtë dhe e dhimbshme nëse Uashingtoni përfshihet në luftën në Jemen, siç njofton Al Jazeera, duke cituar një intervistë të tij me agjencinë AFP.
Mohammed al-Bukhaiti tha se, nëse SHBA-ja merr pjesë në atë që ai e quajti agresion kundër Jemenit, grupi nuk do të ngurojë të kundërpërgjigjet, por do të godasë Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha interesat e tyre në rajon. Ai paralajmëroi gjithashtu të gjithë punonjësit e objekteve saudite të naftës dhe të aeroporteve që të qëndrojnë larg këtyre vendeve, sepse, sipas tij, ato janë bërë objektiva legjitime.
Kërcënimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se po shqyrton mundësinë që SHBA-ja t’u bashkohet sulmeve ajrore saudite kundër Huthi-t, pas sulmit vdekjeprurës të së shtunës ndaj aeroportit të Riadit, që vrau 13 persona. Trump e quajti sulmin të papranueshëm dhe tha se do të fliste me princin e kurorës Mohammed bin Salman.
Huthi-t, aleatët jemenas të Iranit, kanë goditur prej më shumë se një jave aeroportet dhe objektet e naftës në Arabinë Saudite, ndërsa mbretëria dhe forcat qeveritare jemenase që ajo mbështet po zhvillojnë një ofensivë për të rimarrë pozicionet përgjatë Detit të Kuq dhe ngushticës Bab al-Mandeb.
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