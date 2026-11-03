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03 Nën 2026
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Politika

Ambasadorja Moreira de Sousa takon Gazment Bardhin: Diskutuam për rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit në BE

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Rrugëtimi i Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian dhe roli kyç i Kuvendit në këtë proces kanë qenë në qendër të takimit të zhvilluar mes

Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Sofia Moreira de Sousa ka pritur nw njw takim kryetarin e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë diplomatja europiane përmes një njoftimi zyrtar, ku ka theksuar rëndësinë e një dialogu gjithëpërfshirës politik dhe funksionimit efikas të institucioneve ligjvënëse.

“U takova sot me z. Gazment Bardhi, kryetar i grupit parlamentar të PD-së, për të diskutuar rrugëtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE”, u shpreh Ambasadorja Sofia Moreira de Sousa.

Gjatë takimit, palët ndalën theksin te domosdoshmëria e reformave thelbësore dhe përafrimit të legjislacionit vendas me standardet e Bashkimit Europian, elementë jetikë për përparimin e vendit në integrimin europian.

“Patëm një diskutim të frytshëm mbi rolin qendror të Kuvendit në miratimin e reformave, përafrimin e legjislacionit me atë të BE-së dhe sigurimin e llogaridhënies së ekzekutivit”, shtoi ajo.

Në përfundim të takimit, ambasadorja e BE-së solli në vëmendje se ky proces kërkon bashkëpunim dhe përgjegjësi nga i gjithë spektrit politik, duke e kthyer parlamentin në një arenë të mirëfilltë debati dhe bashkëpunimi konstruktiv

“Kjo kërkon angazhimin e të gjitha palëve dhe që Kuvendi të jetë një hapësirë e mirëfilltë dialogu”, theksoi ajo.

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