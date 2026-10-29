☁️
Tiranë 19°C · Vranët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,720 ▼0.3%
DOW 52,349 ▼0.24%
NASDAQ 26,216 ▼1.26%
NAFTA 100.25 ▼2.46%
ARI 4,037 ▼0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
₿ CRYPTO
BTC $81,538 ▲ +1.06% ETH $2,360 ▲ +1.02% XRP $1.3096 ▼ -0.31% SOL $102.2400 ▲ +1.13%
S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,349 ▼0.24 % NASDAQ 26,216 ▼1.26 % NAFTA 100.25 ▼2.46 % ARI 4,037 ▼0.37 % S&P 500 7,720 ▼0.3 % DOW 52,349 ▼0.24 % NASDAQ 26,216 ▼1.26 % NAFTA 100.25 ▼2.46 % ARI 4,037 ▼0.37 %
EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622 EUR/USD 1.1146 EUR/GBP 0.8373 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.8850 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.5644 EUR/JPY 176.00 EUR/CAD 1.5622
29 Tet 2026
Breaking
Kaosi i opozitës në Kuvend, socialistët kërkojnë përjashtimin e Berishës me 10 ditë dhe masë me 60 ditë për 6 deputet Veliaj nuk është armik politik, por një figurë që ka të drejtë të mendojë ndryshe Greqia shqyrton më 28 dhjetor angazhimet e Booking.com për çështjen e konkurrencës Kategoria e Parë/ Mbyllet java e 8-të, Iliria dhe Kukësi kryesojnë renditjen Wall Street hapet në rënie të enjten, Nasdaq bie 1,31% ndërsa rezultatet e Alphabet ringjallin frikën për kostot e AI-së
Menu
Arte

“Ana tjetër e Valiasit”, dokumentari për kampin e internimit në Korça Film Fest

· 2 min lexim
“Ana tjetër e Valiasit”,

Dokumentari “Ana tjetër e Valiasit”, një prodhim i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH), u shfaq në Festivalin Korça Film Fest, duke sjellë për publikun historinë e kampit të internimit dhe të punës së detyruar të Valiasit, gjatë regjimit komunist.

Përmes dokumenteve arkivore dhe dëshmive të të mbijetuarve, dokumentari, i realizuar nga Rovena Rrozhani dhe Dorian Zanaliu, pasqyron vuajtjet e familjeve të internuara, veçanërisht të grave dhe fëmijëve, të cilët u prekën nga politika e ndëshkimit kolektiv.

Gjatë aktivitetit, përfaqësues të AIDSSH-së, studiues, kineastë dhe dëshmitarë të historisë së internimit theksuan rëndësinë e dokumentimit të së kaluarës dhe përcjelljes së kujtesës historike te brezat e rinj.

Sipas dokumenteve arkivore, në vitin 1950, në kampin e Valiasit ndodheshin 820 të internuar, prej të cilëve 372 fëmijë. Të internuarit përballeshin me kushte të rënda jetese, mungesë uji të pastër dhe kufizime të lirisë. Kampi u mbyll në vitin 1952, ndërsa të internuarit u transferuan në kampe të tjera.

Dokumentari u prezantua për herë të parë në gusht të vitit 2025, në kuadër të aktivitetit përkujtimor “Valiasi – nga kamp në përkujtim”. Shfaqja në festivalin KO:SH Film Fest synon të nxisë reflektimin mbi pasojat e diktaturës komuniste, rëndësinë e kujtesës historike dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu