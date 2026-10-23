ANALIZË – Kane, Yamal apo Mbappe, kush e meriton “Topin e Artë”?
Harry Kane ka shënuar 73 gola për Bajernin e Mynihut dhe kombëtaren e Anglisë, një shifër që mund të mjaftojë për të fituar çmimin “Topi i Artë”. Por a do ta fitojë ai këtë çmim, kur në garë janë edhe dy kampionë bote nga Spanja dhe francezi Kylian Mbappe?
LONDËR, 23 tetor /ATSH-DPA/- A do t’i sjellë fat Harry Kane fakti që, për herë të parë në historinë 70-vjeçare të çmimit “Topi i Artë”, ceremonia e ndarjes së tij do të mbahet të hënën në qytetin e lindjes së sulmuesit anglez, në Londër?
Kapiteni i Anglisë, Harry Kane, i cili shquhet për numrin e madh të golave që ka shënuar me Bajernin e Mynihut, ka mundësinë të fitojë për herë të parë, çmimin më të rëndësishëm individual të karrierës së tij.
Megjithatë, a do t’ia kalojë ai çmimin njërit prej dy futbollistëve spanjollë që kanë fituar Kupën e Botës, Lamine Yamal ose Rodri? Po sulmuesi francez Kylian Mbappe, i cili ka shënuar më shumë gola në Kupën e Botës?
“Marrja e Topit të Artë do të ishte një nder dhe një arritje shumë e madhe. Mbrëmja e së hënës mund të bëhet e veçantë për mua”, tha Kane.
Çfarë e favorizon Harry Kane dhe çfarë e penalizon?
Argumenti më i fortë në favor të Kane janë golat. Sezonin e kaluar, ai shënoi 61 gola për Bajernin e Mynihut dhe 12 për kombëtaren e Anglisë.
Gjashtë prej golave me kombëtaren i realizoi në Kupën e Botës, ku ndihmoi Anglinë të renditej në vendin e tretë.
Me Bajernin, ai fitoi dy trofe në të njëjtin sezon, kampionatin gjerman dhe Kupën e Gjermanisë.
Për më tepër, u shpall golashënuesi më i mirë i kampionatit gjerman, për të tretin vit radhazi.
Megjithatë, kampionati gjerman nuk gëzon të njëjtin vlerësim në të gjithë botën, pasi Bajerni i Mynihut ka shumë pak rivalë që mund t’i konkurrojnë për titullin.
Një tjetër mangësi në karrierën e gjatë të Kane, është se ai nuk ka fituar ende një trofe të madh me kombëtaren.
Me Bajernin, ai u eliminua në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve nga Paris Saint-Germain, skuadra që më pas fitoi trofeun.
Edhe ëndrra e tij për të fituar Kupën e Botës përfundoi në gjysmëfinale, kur Anglia humbi ndaj Argjentinës.
Po dy kampionët e botës, Rodri dhe Lamine Yamal?
“Anglia dhe Gjermania kanë futbollistë të shkëlqyer. Por çmimin duhet ta fitojë një spanjoll, sepse futbollistët tanë janë ndër më të mirët në botë në shumë aspekte dhe nuk mund të shpërfillen”, deklaroi trajneri i kombëtares së Spanjës, Luis de la Fuente.
Mesfushori Rodri ishte një nga lojtarët kryesorë të Spanjës dhe u shpall gjithashtu lojtari më i mirë i Kupës së Botës.
Megjithatë, ai pati një sezon zhgënjyes me Mançester Sitin, përpara se të transferohej gjatë verës te Barcelona.
Në Barcelonë ai u bashkua me Lamine Yamal, një futbollist i ri që spikati për talentin e tij dhe që fitoi titullin e kampionit të Spanjës me ekipin katalanas.
Por Barcelona u eliminua në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, ndërsa për numrin e golave Yamal është shumë larg shifrave të Kane.
Po Kylian Mbappe?
Sulmuesi francez, Kylian Mbappe ka pasur një sezon të shkëlqyer për sa i përket performancave personale.
Ai është golashënuesi më i mirë i Kupës së Botës 2026, si dhe mban rekorde për numrin e golave në historinë e këtij turneu, në Ligën e Kampionëve dhe në kampionatin spanjoll.
Megjithatë, Mbappe nuk fitoi asnjë trofe me Real Madridin dhe as me kombëtaren franceze, e cila u eliminua nga Spanja në gjysmëfinalet e Kupës së Botës.
Kjo mund të bëhet sërish pengesë për marrjen e Topit të Artë. Megjithatë, është e vështirë të besohet se Mbappe, një kampion bote në vitin 2018 dhe finalist në vitin 2022, nuk e ka fituar ende këtë çmim.
A ka shanse veterani Lionel Messi?
Mundësitë janë të pakta. Për të pasur shanse reale, Messi ndoshta do të duhej ta fitonte sërish Kupën e Botës me Argjentinën.
Një tjetër faktor është se ai nuk luan më në nivelet më të larta të futbollit evropian, pasi është transferuar te Inter Miami në kampionatin amerikan MLS.
Megjithatë, rekordi i tij prej tetë çmimesh “Topi i Artë” mbetet i paarritshëm nga futbollistët e tjerë.
A mund të ndikojë një paraqitje e shkëlqyer në kampionat gjatë fundjavës?
Jo. Votimi për Topin e Artë ka përfunduar që në fund të shtatorit.
Periudha që merret në shqyrtim për çmimin nis më 3 gusht 2025 dhe përfundon më 19 korrik 2026, ditën kur u zhvillua finalja e Kupës së Botës.
Kush e organizon votimin dhe si zhvillohet ai?
Çmimi jepet nga revista franceze “France Football”, në bashkëpunim me UEFA-n, organizatën që drejton futbollin evropian.
Për kategorinë e meshkujve, votojnë gazetarë sportivë nga 100 vendet e para në renditjen e FIFA-s.
Për kategorinë e femrave, votojnë gazetarë nga 50 vendet e para.
Secili gazetar zgjedh 10 futbollistë nga një listë me 30 kandidatë dhe u jep pikë sipas renditjes së tyre, nga 15 pikë për kandidatin e renditur të parin deri në një pikë për të dhjetin.
Futbollisti që grumbullon më shumë pikë fiton çmimin.
Çfarë është çmimi “Futbollisti më i mirë i vitit” nga FIFA?
Ky është një çmim tjetër, i organizuar nga FIFA, organizata botërore që drejton futbollin.
Sot ai njihet me emërtimin çmimi “Futbollisti më i mirë i vitit”.
Nga viti 2010 deri në vitin 2015, FIFA dhe revista “France Football” bashkëpunuan për dhënien e çmimit “Futbollisti më i mirë i vitit”, i cili në atë periudhë njihej si “Topi i Artë i FIFA-s”.
Pas përfundimit të këtij bashkëpunimi, dy organizatat vazhduan të japin çmime të veçanta.
Sot, “Topi i Artë” organizohet nga “France Football” në bashkëpunim me UEFA-n, ndërsa FIFA jep çmimin e saj “Futbollisti më i Mirë”. /
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