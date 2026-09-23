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Teater

Andy Karl do të jetë Ebenezer Scrooge këtë festë: «A Christmas Carol» rikthehet Off-Broadway në PAC NYC

Kandidati tre herë për çmimin Tony merr rolin e famshëm në adaptimin e Jack Thorne-së për sezonin e festave 2026, me regji të Matthew Warchus-it

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Ylli i Broadway-t Andy Karl, i nominuar tre herë për çmimin Tony, do të luajë Ebenezer Scrooge-n në prezantimin e vitit 2026 të «A Christmas Carol»-it të Jack Thorne-së në Qendrën e Arteve Performative Perelman (PAC NYC), njoftoi Playbill. Shfaqja do të luajë në skenën Off-Broadway nga 30 nëntori 2026 deri më 3 janar 2027, me regji të Matthew Warchus-it.

Drama, e shkruar nga Thorne dhe e konceptuar e drejtuar nga Warchus, pati premierën në Old Vic të Londrës në vitin 2017, ku Warchus shërbente atëherë si drejtor artistik, dhe që atëherë është prezantuar atje çdo vit në sezonin e festave. Në vitin 2019 ajo arriti në Broadway me favoritet LaChanze dhe Andrea Martin në kast, dhe në ceremoninë e prekur nga pandemia të vitit 2020 fitoi pesë çmime Tony, duke përfshirë të gjitha kategoritë e dizajnit për drama dhe rezultatin më të mirë origjinal.

Prodhuesit kishin planifikuar ta kthenin prezantimin festiv të Broadway-t në një traditë vjetore, por në fund u materializua vetëm një turne në SHBA në vitin 2021. PAC NYC e solli prodhimin për herë të parë Off-Broadway në vitin 2025, dhe tani e rikthen me Karl-in në rolin kryesor. Kasti i plotë i këtij viti do të shpallet më vonë.

Karl, i njohur për rolet në «Rocky», «Groundhog Day» dhe «Wicked», sjell një fytyrë të njohur në sezonin festiv të qendrës së re kulturore në zemër të Manhattan-it. Ekipi krijues përfshin Rob Howell (skenografia dhe kostumet), muzikën dhe aranzhimet e Christopher Nightingale, ndriçimin e Hugh Vanstone, zërin e Simon Baker dhe lëvizjen skenike të Lizzi Gee. Biletat janë në shitje në PACNYC.org.

Burimi: Playbill

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