Caitlin Clark bën histori jashtë fushe: partnere e parë sportive në historinë e Dick’s dhe Foot Locker
Caitlin Clark vazhdon të thyejë barriera edhe jashtë parketit. Dick’s Sporting Goods njoftoi të mërkurën, përmes një komunikate zyrtare, një partneritet shumëvjeçar me yllin e Indiana Fever, i cili e bën atë sportisten e parë në histori që nënshkruan si partnere marke si me Dick’s ashtu edhe me Foot Locker.
«Dick’s Sporting Goods ishte gjithmonë një ndalesë para fillimit të çdo sezoni sportiv kur rritesha», tha Clark. «Të jem partnerja e parë e markës për të dyja është një moment vërtet i veçantë që mbyll rrethin. Të dyja markat kanë rrënjë të thella në sport, basketboll dhe kulturën e atleteve, dhe lidhje të forta me tifozët në SHBA dhe në mbarë botën.»
Kryetari ekzekutiv i Dick’s, Ed Stack, tha se Clark frymëzon dhe lidhet me tifozët në çdo pjesë të biznesit, pasi dashuria e saj për sportin shkon përtej basketbollit — te golfi, futbolli amerikan, futbolli, bejsbolli e softbolli. Drejtoresha e marketingut e Dick’s, Emily Silver, theksoi ndikimin e saj te vajzat dhe djemtë e rinj që i frymëzon të luajnë, ndërsa drejtori i marketingut i Foot Locker, Brett O’Brien, tha se ndikimi i Clark shkon shumë përtej fushës dhe se Foot Locker ka qenë gjithmonë shtëpia e basketbollit.
Përmes partneritetit, Dick’s dhe Foot Locker do të bashkëpunojnë me Clark në fushata kombëtare dhe globale, promovime të posaçme për linjat e saj të atleteve dhe veshjeve, eksperienca në dyqane dhe online, aktivitete për tifozët, paraqitje publike dhe programe komunitare.
Siç vë në dukje Sports Business Journal, marrëveshja vjen pak javë pas daljes globale më 1 tetor të atletes së parë firmë të Clark me Nike, të cilën kompania e quajti daljen më të madhe të një atleteje firmë për femra në historinë e saj, dhe është partneriteti i parë i përbashkët sportiv mes Dick’s dhe Foot Locker nën të njëjtin grup.
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