Ankesat për sjellje profesionale ndaj zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë u rritën mbi 50 për qind në dy vjet
Ankesat për sjellje profesionale të paraqitura kundër zyrtarëve të Departamentit të Drejtësisë janë rritur me më shumë se 50 për qind gjatë një periudhe dyvjeçare, sipas një raporti të mbikëqyrësit të brendshëm të agjencisë, siç njofton CBS News.
Inspektori i përgjithshëm Don Berthiaume tha në raportin e ri se ruajtja e ndershmërisë dhe integritetit të hetimeve dhe ndjekjeve penale të departamentit renditet ndër gjashtë sfidat kryesore të menaxhimit për drejtuesit e lartë, dhe se ushtrimi i ligjshëm dhe efektiv i këtyre autoriteteve është i domosdoshëm për sigurinë publike dhe sundimin e ligjit.
Sipas statistikave të Zyrës së Përgjegjësisë Profesionale (Office of Professional Responsibility), e cila heton sjelljen e papërshtatshme të avokatëve, në vitin fiskal 2026, që përfundoi më 1 tetor, zyra mori 2,081 ankesa, me një staf prej vetëm 18 punonjësish me kohë të plotë. Krahasuar me këtë, numri ishte 1,666 ankesa në vitin 2025, 1,346 në vitin fiskal 2024 dhe 1,085 në vitin 2023 — një rritje prej rreth 54 për qind në dy vjet.
Gjatë vitit të fundit fiskal, zyra hapi 33 hetime për sjellje profesionale dhe mbylli 35. Ajo përfundoi nëntë nga 10 hetimet e plota të hapura po atë vit, dhe në ato nëntë raste u konstatua se kishte ndodhur sjellje e papërshtatshme profesionale.
Mbikëqyrësi paralajmëroi se departamenti rrezikon kapacitetin e mbikëqyrjes nëse nivelet e personelit nuk mjaftojnë për ngarkesën e punës që vjen nga mijëra punonjësit e tij, megjithëse zyra ka vazhduar të zgjidhë ngarkesa të konsiderueshme pavarësisht madhësisë së kufizuar.
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